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3 Maggio 2026
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Da mercoledì il mercato concorso del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca Rassegna in programma fino al 5 dicembre

29 Novembre 2021
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Dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19, ritornano il Mercato concorso e la Mostra nazionale del cavallo delle Murge e dell’asino di Martina Franca. L’evento organizzato dall’Associazione allevatori con la supervisione dell’Anachrai e patrocinato da Regione Puglia e Comune, si terrà dal 1° al 5 dicembre nel Foro Boario della città itriana. Anamf definisce «storica» l’edizione 2021 della rassegna perché arriva dopo «il conseguimento del riconoscimento giuridico e la qualifica di Ente selezionatore» della razza da parte dallo Stato. Gli allevatori ringraziano l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, «per il impegno»; il sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, e  l’assessore comunale alle Attività produttive, Bruno Maggi, per «la consueta disponibilità e collaborazione»; e parlano di «altissime le aspettative» e di «una numerosa partecipazione» con «91 puledri iscritti alla valutazione morfologico-lineare, 50 stalloni e 30 fattrici. Significativa anche la presenza di esemplari di asino».
Le valutazioni degli esemplari in competizione saranno effettuate da distinte commissioni di giudici-esperti di razza: due per i puledri e ancora altri due, rispettivamente, per le classifiche del Campionato stalloni e il Campionato fattrici e un valutatore per il Campionato stalloni e fattrici dell’asino di Martina Franca.
Prevista anche una gara «per la individuazione dei soggetti potenzialmente più competitivi in ambito
sportivo -fa sapere Anamf-. Sabato 4 e domenica 5 dicembre, sono in programma esibizioni e prove attitudinali con asini e cavalli, che potrete seguire anche in diretta streaming, come il resto dell’evento, sulla pagina ufficiale Anamf @associazioneanamf.it. La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid, con obbligo di greenpass».

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