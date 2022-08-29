Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A pochi giorni dall’inizio della vendemmia 2022 in Puglia è la città di Carosino ad aver ospitato un importante incontro tra gli attori principali del settore vitivinico pugliese: questa la sintesi del convegno organizzato dal Gal Magna Grecia e dal comune di Carosino il 27 agosto.

All’evento hanno partecipato Onofrio Di Cillo, sindaco di Carosino; Massimo Tripaldi, presidente Assoenologi di Puglia, Basilicata e Calabria; Alessandro Candido, vicepresidente Dajs; Novella Pastorelli, presidente Consorzio di tutela del primitivo di Manduria; Enrico De Micheli, AD Agroqualità spa; Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura Regione Puglia; Luca Lazzàro, presidente Gal Magna Grecia. Ha moderato l’incontro Gianni Svaldi, giornalista.

Ieri sera, all’interno della 56esima edizione della Sagra del Vino di Carosino, il Gal Magna Grecia ha dunque organizzato un incontro che racconta una parte importante di quelle che sono le grandissime eccellenze del nostro territorio. Nel corso del convegno “Wine Trends” e grazie alla partecipazione degli intervenuti sono state analizzate le tendenze di mercato insieme a importanti esperti nazionali del mondo del vino.

Durante gli interventi dei qualificati relatori sono emerse le problematiche del settore vitivinicolo pugliese ma anche che la migliore reazione è essere ancora più concentrati sui mercati di esportazione, sia europei, sia di Paesi Terzi dove la Puglia è conosciuta anche attraverso i flussi turistici ed è apprezzata per il buon rapporto qualità/prezzo e per l’estrema varietà di prodotto.

La conclusione è che l’immagine del vino pugliese sostenuta da opportune campagne di comunicazione dovrebbe permettere di affrontare positivamente il futuro.

Al termine dell’incontro l’assessore Pentassuglia, il presidente del Gal Lazzáro e il sindaco di Carosino Onofrio Di Cillo hanno preso parte all’inaugurazione il nuovo centro di informazione e accoglienza turistica, struttura finanziata con risorse del Gal Magna Grecia.