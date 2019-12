“Da questa sera sarà aperto il centro di accoglienza per i senza fissa dimora nell’area mercatale del quartiere Tamburi in via Orsini.

Se incrociate persone in difficoltà, non esitate a contattare le forze dell’ordine o ad indirizzarle al centro Caritas (in Città Vecchia) o in via Orsini. Lì potranno trovare rifugio, cibo ed abiti caldi.” Comunicazione di Francesca Viggiano, amministratore comunale di Taranto.

La neve ha fatto, secondo previsioni, la dua comparsa dapprima sui rilievi del foggiano stamani. Poi è stata la volta di Murgia e valle d’Itria in mido, comunque, non significativo. Per la notte si prospetta, comunque, il rischio del ghiaccio. Oltre a quello di precipitazioni.

Di seguito un messaggio della polizia locale di Bari:

Ufficio Studi e Formazione Corpo di Polizia Locale di Bari e ANAS, allegano, a beneficio degli utenti, previsione formazione ghiaccio sulle strade di Puglia e Basilicata.

Il Comandante del Corpo Generale Michele Palumbo, augura Buona serata.

(immagine: fonte polizia locale di Bari)