Stando ai dati diffusi avvalendosi dei medici “sentinella” e riferiti a metà gennaio, già più di novantamila persone in Puglia avevano contratto l’influenza. Si può dunque fare una stima di centomila casi circa in tre mesi. Dati in linea con quelli della media nazionale. Dati che sono destinati ad inizio febbraio a subire un incremento perché è atteso nei prossimi giorni il picco.