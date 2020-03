Di Nino Sangerardi:

A che punto è il rapporto tra Asl Bari e la Colonia Hanseniana?Vediamo.

Struttura ubicata nei pressi di Gioia del Colle,gestita dall’Ospedale generale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti,in un immobile proprietà della Regione Puglia il cui valore stimato è pari a 6.249.000,00 euro.

Le attività di assistenza offerte dal Miulli in favore dei pazienti colpiti dal morbo di Hansen(epidemiologia della lebbra) sono regolate da una convenzione sottoscritta con la Regione Puglia, scadenza dicembre 2014.

Nell’anno 2011 la Giunta regionale delibera l’avvio del “procedimento, in autotutela, di revoca della convenzione firmata tra Regione e Miulli per l’amministrazione della Colonia Hanseniana di Gioia del Colle”. Nel frattempo ci sono state non poche riunioni tra Miulli,Regione e Asl Bari senza addivenire a una soluzione.

Comunque le parti siglano un accordo che prevede il mantenimento del contratto fino a dicembre 2015.

I dirigenti dell’Asl di Bari e provincia con nota del primo gennaio 2017 chiedono al competente Ufficio della Regione la convocazione di “ un tavolo urgente” per definire i rapporti contrattuali con l’Ente ecclesiastico Miulli.Richiesta reiterata il giorno 26 febbraio 2018.

In assenza di ulteriori disposizioni,in capo alla Regione, l’Asl continua a riconoscere all’Ente Miulli le prestazioni effettivamente rese in merito alla Colonia Hanseniana.

Ovvero 3.398.842,92 euro così specificati :

-acquisto beni,servizi e rimanenze 661.055,34 euro

-personale 1.451.917,83

-spese generali 185.532,68

-ammortamenti,oneri pluriennali 12.237,89

– oneri finanziari e tributari 26.892,21

-manutenzione ordinaria 45.805,41

-spesa indiretta 1.061.379,89

-proventi diversi – 45.915,33.

Il giorno 3 marzo 2020 l’Azienda sanitaria barese,al fine di procedere al riconoscimento del saldo anno 2016, chiede al Miulli la documentazione relativa al dettaglio della gestione della Colonia con particolare riferimento alle “..spese generali e spesa indiretta,trattandosi di voci che per loro natura sono frutto di attribuzioni di contabilità analitica, e non risultano certificate dal Collegio dei revisori e dalla società di revisione indipendente”.

Inoltre l’Asl invita l’Ente ecclesiastico a recapitare un’attestazione esplicita degli Organi di controllo “ circa la correttezza dell’attribuzione dei costi indiretti effettuata al Bilancio separato della Colonia Hanseniana che evidenziasse risultato pari a zero”.

In data 25 marzo 2020 non essendo pervenuto,da parte dei responsabili del Miulli, alcun incarto i vertici dell’Asl congelano la somma complessiva di 1.246.912,57 euro(spesa indiretta e spese generali).

Questo è quanto.