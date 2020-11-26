Di Francesco Santoro:

La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in terapia intensiva in Puglia è salita al 45 per cento (sette giorni fa era del 41 per cento). E così anche la percentuale dei posti letto occupati nella cosiddetta area non critica degli ospedali che raggiunge il 45 per cento (era del 43 per cento). A sottolinearlo è Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale indipendente. Gimbe, inoltre, certifica l’aumento degli attualmente positivi per 100 mila abitanti (sono 818) e la diminuzione della percentuale di incremento dei casi che dal 32,7 per cento la scorsa settimana scende al 25,4 per cento; mentre si registrano 931 casi testati per 100mila abitanti con un rapporto tra positività riscontrate e casi testati del 24,9 per cento. Complessivamente nel Paese, «se da tre settimane –afferma il presidente della fondazione Nino Cartabellotta– si registra una riduzione dell’incremento percentuale dei nuovi casi, per la prima volta durante la seconda ondata si evidenzia la riduzione sia in termini assoluti dei nuovi casi, sia del rapporto positivi/casi testati dal 28,4% al 27,9%. Gli effetti delle misure di contenimento –prosegue Cartabellotta– iniziano a manifestarsi anche sulle curve di ricoveri e terapie intensive, che tendono ad assumere più l’aspetto di un plateau che di un picco simile a quello registrato nella prima ondata. Per allentare la pressione negli ospedali ci vorrà quindi molto più tempo rispetto alla scorsa primavera, perché l’entità delle attuali misure di contenimento è nettamente inferiore al lockdown totale».