Apre in Puglia un nuovo mercato settimanale di Campagna Amica. Si inaugura giovedì 26 settembre, alle ore 16, nel pieno centro di Francavilla Fontana, in Piazza Umberto I, davanti al vecchio mercato storico del paese. L’appuntamento con l’acquisto di prodotti di qualità a chilometro zero è fissato per ogni giovedì.

Per la giornata inaugurale è prevista la presenza di circa una quindicina di stand: occupati circa 135 metri quadrati, all’incirca nove per ogni stand, di cui uno sarà dedicato alla raccolta firme promossa da Coldiretti per dire “Stop al cibo anonimo”.

Tra i presenti all’inaugurazione: il sindaco Antonello Denuzzo e Domenico Magliola, assessore alla sicurezza e attività produttive; Aldo Raffaele De Sario, direttore Coldiretti Brindisi; Filippo De Miccolis Angelini, presidente Coldiretti Brindisi; Giuseppe Vecchio, presidente Coldiretti Francavilla Fontana; Pier Paolo Martano, responsabile Campagna Amica interprovinciale di Brindisi e Taranto.

Oltre ad aziende del posto, a mettere in vetrina i propri prodotti di eccellenza ci saranno aziende provenienti da tutta la provincia di Brindisi e qualcuna anche da Taranto. In prima fila non mancheranno le aziende storiche di Campagna Amica, ma anche nuove realtà produttive, nate dalla voglia imprenditoriale di molti giovani, che, sulle orme di una tradizione familiare, hanno deciso di continuare a investire in un’agricoltura moderna e diversificata.

In bella vista, quindi, verdure, ortaggi e frutta di stagione anche bio. E, ancora, vino e olio extravergine, agrumi, miele, uova da allevamento all’aperto, formaggi e latticini, legumi, confetture e marmellate, succhi di frutta e prodotti da forno, ma anche piante aromatiche e ornamentali.

Il direttore di Coldiretti Brindisi Aldo Raffaele De Sario sottolinea come “questo nuovo Agrimercato valorizzi, in particolare, il paniere agroalimentare del territorio provinciale. Rappresenta un ulteriore tassello in un’azione di riappropriazione di spazi per la produzione locale, per il lavoro dei nostri agricoltori, per il contrasto a una concorrenza sleale dei mercati, che va a discapito della qualità del prodotto e, quindi, della salute del consumatore”.

“Crediamo che questo mercato settimanale sia un’opportunità importante per i consumatori di Francavilla Fontana – spiega il presidente Coldiretti Brindisi Filippo De Miccolis Angelini – che potranno finalmente contare sulla presenza, nella loro città, di un punto di riferimento importante e fisso: gli Agrimercati di Campagna Amica sono ormai affermati in tutta Italia e rappresentano un valido punto di contatto tra i produttori e consumatori. E’ la campagna che arriva in città con i suoi prodotti, le sue memorie e i suoi valori – ha aggiunto Giuseppe Vecchio, presidente Coldiretti Francavilla Fontana”.