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Trenitalia, Puglia: piano dei collegamenti per le festività pasquali Alta velocità ed intercity, bus nella tratta interrotta per la frana, assistenza clienti potenziata

26 Marzo 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

In vista delle festività pasquali Trenitalia ha predisposto un piano di collegamenti per garantire l’offerta dei treni Alta Velocità e Intercity da e per la Puglia.

Per assicurare gli spostamenti nei giorni precedenti e successivi alle festività pasquali, saranno garantiti bus sostitutivi da Lecce, Bari, Foggia verso Benevento e Roma (e viceversa) a seguito dall’interruzione per una frana sulla linea Foggia-Benevento. Inoltre, alcuni treni Intercity saranno instradati su percorsi alternativi.

Più di 100 addetti all’assistenza forniranno informazioni utili alla clientela su bus sostitutivi e percorsi alternativi nelle stazioni di Roma Termini, Bari Centrale, Lecce, Foggia, Benevento e Caserta.

I clienti che sono registrati al servizio di smart caring riceveranno preventivamente tutti i dettagli del proprio viaggio attraverso SMS/e- mail. Ulteriori informazioni sono disponibili su app di Trenitalia, sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, canali social e web del Gruppo FS Italiane, numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, self-service e agenzie di viaggio convenzionate.


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