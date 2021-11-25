Al via in Puglia la somministrazione delle terze dosi per le forze dell’ordine. A darne notizia è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che parla di «un altro passo importante» nella lotta al Covid-19. «Spingere le persone a vaccinarsi- prosegue il capo della Giunta- significa limitare il numero delle vittime e tutte le conseguenze della pandemia dal punto di vista sanitario ed economico».

Soddisfatto il prefetto di Bari, Antonella Bellomo: «Abbiamo già avuto tante richieste da chi vuole fare la terza dose. Già nella prima fase della campagna vaccinale siamo stati abbinati, in coda, alle forze di polizia: abbiamo potuto usufruire di questo vantaggio di cui siamo grati alla Regione Puglia che ha messo a disposizione le dosi necessarie per vaccinare sia il personale della polizia di Stato, che i vigili del fuoco e anche della Prefettura. Abbiamo avuto un periodo terribile, nella scorsa primavera, in cui abbiamo perso anche molti compagni di strada. Adesso, grazie ai vaccini i casi nella Prefettura si sono completamente azzerati. C’è molta fiducia, quindi, per la terza dose che ci consentirà di usufruire di tutte le opportunità che la vita ci offre, e di poter convivere con questo virus a cui, a quanto sembra, dovremo abituarci».

Il governo regionale è al lavoro per far prendere quota alla campagna di inoculazione delle terze dosi e in proposito il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, annuncia «il potenziamento delle agende e del personale sanitario. È un work in progress- spiega il manager- anche in vista del progressivo allargamento della platea» dei vaccinabili. Nel frattempo negli ultimi giorni le prenotazioni sono letteralmente lievitate. «La media giornaliera- fanno sapere da Bari- nel corso dei primi giorni di questa settimana (22-25 novembre, ore 14) ha raggiunto quota 19.053».