Di Francesco Santoro

In Puglia mancano 4.824 infermieri, 2.647 negli ospedali e 2.177 per la medicina territoriale. Lo evidenzia InfoData-Sole24ore, il blog del quotidiano edito da Confindustria, che ha raccolto e commentato i dati della Federazione italiana degli ordini delle professioni infermieristiche. In totale, stando alle stime di Fnopi, in Italia servirebbero circa 63mila infermieri e, in particolare, nel Mezzogiorno ne occorrerebbero circa 23mila.

InfoData-Sole24ore, inoltre, ha analizzato in dettaglio il rapporto dell’Ocse Health at a Glance 2020 che fa il quadro della situazione in Europa. «In media nei Paesi dell’Ue nel 2018 si contavano 8,2 infermieri ogni 1.000 abitanti, contro i 7,4 del 2008- si legge sul data blog del Sole24ore-. I tassi più alti erano in Finlandia, Germania (che contava 13 infermieri ogni 1.000 abitanti) e Irlanda, mentre l’Italia e Spagna» si posizionavano in coda alla classifica con 5.7 infermieri ogni 1.000 abitanti.

Il rapporto numerico tra medici e infermieri? Secondo l’Ocse nella maggior parte dell’Ue ci sono più infermieri che medici, ma non nel Belpaese. «Nel 2018 il rapporto infermiere-medico raggiungeva i 4 infermieri per medio in Finlandia, superava i 3,5 in Irlanda, Svizzera, e Norvegia- si legge su InfoData-. In Italia invece nel 2018 si contavano meno di due infermieri per medico (1,4 per la precisione) di 2,3».

(immagine: tratta da articolo InfoData-Il Sole 24 ore)