Di Franco Presicci:

Lo conobbi per caso, passando un giorno di maggio del ‘60 davanti a una

saletta semiaperta di via Brera. Incuriosito da un oggetto impacchettato, (una

branda) quasi accostato all’ingresso, mi fermai un po’ di più ad osservarlo.

Venne verso di me un signore, mi sorrise e mi invitò ad entrare. “Guido Le Noci.

È un’opera del bulgaro Christo Javaceff. Venga con me, le mostrerò l’attività

di altri artisti”. Il nome dell’interlocutore improvvisato non mi era nuovo: me

ne aveva parlato un collega che lo aveva incontrato ad una mostra. Ero da poco

arrivato a Milano ed esploravo la città con interesse. Ero già stato in vicolo dei

Lavandai e aveva conversato con i pittori Guido Bertuzzi, Sarik, Formenti,

Cottino, la signora Radice, che aveva venduto per anni la lisciva alle donne

inginocchiate sotto la tettoia a sciacquare i panni; il Carletto che per scherzo

avevano nominato sindaco di quel budello che si raggiunge svicolando

dall’alzaia Naviglio Grande

Il giorno dell’incontro con Le Noci avevo deciso di andare a Brera, che era

ancora il luogo in cui convergevano artisti “in fieri” o già consacrati, tra cui

Giulio Confalonieri, critico e storico della musica fra i più autorevoli; Salvatore

Quasimodo, per esempio. Si sedevano ai tavoli del Bar “Jamaica” e

discutevano bevendo una bibita. Per un periodo ci andò anche Benito

Mussolini, che allora dirigeva “Il Popolo d’Italia”.

Dunque Le Noci. Mi fece accomodare nella sua Galleria, l’“Apollinaire”,

delineando un po’ la storia degli autori di una ventina di quadri appesi alle

pareti. Parlammo di Martina, della splendida Valle d’Itria e di altro, quindi mi

avviai verso via Fiori Chiari.

Tornai altre volte a Brera e sempre andai a cercare il gallerista più famoso e

apprezzato non soltanto nel capoluogo lombardo. mietendo brani della sua

gloriosa biografia. “Aprii a Como una Galleria, la “Borromini”, dove esposi

nomi eccellenti”. Fu chiusa dal fascismo, a quanto pare per antipatia verso

l’arte contemporanea. Diventammo amici e mi presentò a Dino Buzzati, di cui

avevo letto “Un amore”; e m’invitò con mia moglie a cena a casa sua.

Cominciai a scrivere di Guido sui giornali baresi “Settegiorni” di Papandrea,

e “Bari Sport” di Gianni Nuzzo e su “La Tribuna del Salento”, che usciva in via

Ammirati a Lecce, sotto l’egida di Ennio Bonea. Un giorno Guido mi promise

di presentarmi a Raffaele Carrieri, il poeta e critico d’arte tarantino che

scriveva su “Il Corriere della Sera “ e su “Epoca” e mi regalò i libri che aveva

pubblicato fino a quel momento, compreso “Martina Franca” di Cesare Brandi.

Qualche mese dopo mi affidarono una rubrica su “La Gazzetta di Mantova” e

gli dedicai uno “Schizzo a macchina”. Ovunque mi offrissero spazio (“La

Gazzetta di Reggio”), impegnavo la mia penna per Guido.

Quando organizzai una serata pugliese al Cida (Centro informazioni d’arte),

di Nencini, titolare della Galleria Boccioni, chiesi a Guido di parteciparvi con qualche quadro da esporre e portò anche un film sulle tarantolate di Galatina,

dello scultore Paradiso (se non ricordo male). Presenti alla manifestazione,

anche Domenico Porzio, che parlò di una sua recente visita a Taranto; e

Vincenzo Buonassisi. notevole critico gastronomico, Chechele Jacubino,

titolare del ristorante “La porta Rossa “ di via Vittor Pisani, in vacanza nella

sua Apricena, avuto notizia della “festa”, prese subito il treno per Milano e

venne ad offrire a circa 400 invitati specialità pugliesi. E lì nacque l’idea del

Premio Milano di Giornalismo, di cui lo stesso Chechele fu il sostenitore e il

padrone di casa, presidente il pittore alb, Ibrahim Kodra, definito il re di Brera.

Non mancavo mai alle inaugurazioni delle mostre di questo martinese geniale

famoso e stimato in tutta l’Europa.

Dopo qualche tempo dalla sua morte, il salone Montanelli del Circolo della

Stampa ospitò una cerimonia in suo onore, oratori un altro martinese illustre,

Francesco Lenoci, docente all’Università a Cattolica; Elio Santarella, pittore

tarantino che allestiva tutte le esposizioni per il Comune alla Rotonda della

Besana e in corso Vittorio Emanuele. C’erano anche la moglie e la figlia,

Marina, di professione psichiatra. Lui avrebbe voluto dare l’eredità della

Galleria proprio a lei, che invece volle seguire un’altra strada. Lenoci, il

conferenziere itinerante, di Martina Franca, fece una sintesi efficace del

percorso di Guido. “Le Noci fu un protagonista eccellente della vita culturale

milanese, tanto da essere considerato tra quelli che hanno contribuito a fare

grande la metropoli lombarda, ricevendo anche l’Ambrogino d’oro. Aggiunse

dettagli sull’inaugurazione dell’Apoliinaire”, il 17 dicembre del ‘54, e sulla

mostra di Fautrier allestita nel suo spazio: la prima in Italia.

Le Noci fu una stella nel firmamento dell’arte contemporanea. Quando

l’”Apollinaire” spense definitivamente le luci, Dino Buzzati pubblicò su “Il

Corriere d’Informazione”, che usciva il pomeriggio, un necrologio. Questo a

dimostrazione dell’importanza della Galleria e della stima che Le Noci , uomo

tenace, schietto, volitivo, generoso, grande mercante d’arte raccoglieva non

soltanto a Milano e in Lombardia. “Papà era tenace, intelligente, battagliero,

disponibile e generoso, ma anche complesso e conflittuale”…

”Quando andò a Parigi incontrò il critico Pierre Restany, padre e sostenitore

dell’Art Nouveau, e ne divenne amico; nel ‘69 gli dedicò ”Le livre rouge de la

Revolution picturale par Pierre Restany“. La Galleria accolse i pittori più

famosi, da Russolo a Sassu, da Modigliani a Savinio, da De Chirico a Soldati.

Le Noci e Restany seguivano con molta attenzione i movimenti e gli artisti

internazionali più significativi ed affermati, come Fontana, Yves Klein… e il

pubblico, oltre ai critici, affollavano le sue esposizioni. Promotore di molti

progetti, nel ‘70 mise in cantiere le celebrazioni del decimo anniversario della

fondazione del Nouveau Realisme, iniziate con un’esposizione storica alla

Rotonda della Besana, l’accensione della scultura di fuoco di Klein, seguita da “performance” in vari punti della città. Christo Javaceff, che tra l’altro aveva

imballato la fontana di piazza del Mercato a Spoleto, un pezzo della valle delle

Montagne Rocciose in California… impacchettò la statua di Leonardo in piazza della Scala e quella del “re galantuomo” in piazza Duomo” e mentre si

preparava a mettere la camicia alla Cattedrale fu bersagliato dalle polemiche e

costretto a rinunciare.

Grande successo riportava l’attività del grande martinese, che,figlio di un

valentissimo scalpellino, divenne uno dei nomi più rispettati e rilevanti nel

settore dell’arte del dopoguerra. Accolse, sostenne e diffuse in Italia e in

Europa le correnti d‘avanguardia anche le più estreme, allestì mostre

memorabili, come quella di Dorazio, Peter Bruning, Hans Hartung, Fontana,

Licini, Mimmo Rotella e quella del ‘66 dello scultore Jean Fautrier. Fu

scopritore di talenti, favorì la riscoperta di artisti dimenticati. E oggi chi passa

davanti a quel civico 4 diretto all’Accademia di Brera, non può non ricordare la

Galleria “Apollinaire” e magari fare un cenno di saluto, perché quel luogo,

anche se ha mutato faccia, è sacro. Così mi disse un giorno Ibrahim Kodra, che

conosceva bene Milano e i suoi luoghi passati alla storia. Quanti sono invece

quelli che nel serbatoio della memoria custodiscono la figura di Guido Le

Noci, che, nato nel 1904, ben presto avvertì la propria inclinazione e la sua

convinzione di poterla realizzare prendendo il treno per Milano, che allora era

molto diversa da quella di adesso. Uscito dalla Galleria delle Carrozze, si trovò

sull’ampio piazzale su cui dominano l’Hotel Gallia e il Grattacielo Pirelli.

Sapeva che doveva tirarsi su le maniche. E lo fece fino ad assumere la

segreteria generale del Premio Lissone, aspirazione di molti artisti di tutto il

mondo.

Le Noci conosceva l’arte di avvicinarsi alle persone e non trovò difficoltà a

stabilire rapporto con Guido Tallone, il pittore che aveva stretto amicizia con

Ernest Hemingway ed Ezra Pound; Oronzo Celiberti, appssionato di filosofia

che gli presentò i comaschi Terragni, Figini, Pollini e altri. Conobbe De

Chirico, De Pisis, Savinio, presentatogli dall’amico Raffaele Carrieri. E’ lungo

l’elenco delle personalità inserite nella cerchia delle sue amicizie, compresa

quella con Paolo Grassi, il mito. Guido voleva tenere stretti legami con la sua

terra d’origine, che amava.

Il 2 luglio dell’83 questo grande mercante d’arte, raffinato editore, fucina di

idee, si spense. E fu grande il cordoglio di chi l’aveva conosciuto e frequentato.

Grande Guido. Non fece in tempo a concretizzare l’idea di cfreare un premio

“Apollinaire sud”, riservato alla Puglia. Ne aveva parlato anche con Elio

Greco, presidente della Fondazione “Nuove Proposte” di Martina Franca, terra

benedetta, adorata, desiderata per le sue bellezze.

(foto, fornite da Franco Presicci: home page, Lenoci-Fontana; interna, Lenoci-Javaceff)