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Il libro possibile 2024 si svolgerà dal 10 al 13 luglio a Polignano a Mare, due settimane dopo a Vieste Tema: Where is the love?

24 Dicembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Libro Possibile è pronto per la XXIII edizione e ne svela date e tema. Where is the love? è la domanda che farà da filo conduttore agli incontri nelle piazze: dal 10 al 13 luglio 2024 a Polignano a Mare e dal 23 al 27 luglio a Vieste. Resta, dunque, la doppia tappa, in un sodalizio tra le due città pugliesi che piace e interessa. Tra le attese conferme di quest’anno, anche la serata in inglese: dopo l’esperimento di successo della scorsa edizione, la data del 23, a Vieste, sarà dedicata esclusivamente a ospiti stranieri e dibattiti in lingua. L’obiettivo rimane quello di aprire il festival a una platea sempre più ampia; coinvolgendo i tanti turisti che affollano la Puglia, da un lato, e arricchendo il programma con autori di fama internazionale, dall’altro.

Anche il tema scelto è in inglese e trae spunto dal celebre brano dei Black Eyed Peas. Nel 2003, in Where is the love?, la band americana denunciava violenze, razzismo e diseguaglianze; si chiedeva dove fosse l’amore in una società dominata da guerre e denaro. Oggi, dopo vent’anni, occorre tornare a farsi quella domanda. In un mondo dove si continua a uccidere, con armi più evolute e letali, dove le violenze sulle donne sono perpetuate, dove si continua a sfruttare l’ambiente, in un mondo dove l’IA sta sostituendo gli umani, in campi sempre più delicati della vita, dov’è l’amore? Dove per amore si intende un sentimento universale di rispetto verso il prossimo, verso l’ambiente e verso se stessi.

A questa domanda il Libro Possibile intende rispondere, come sempre, chiamando a raccolta i più grandi intellettuali del nostro tempo, per scandagliare i principali temi d’attualità attraverso le lenti del sapere e della letteratura. Dalla guerra in Ucraina e in Medio oriente, agli ultimi sviluppi dell’intelligenza artificiale; e ancora capitalismo, geopolitica, economia, diritti, storia e narrazione del mondo. Il tutto, riportando al centro l’essere umano, sotto l’egida di quell’impellente, fondamentale, interrogativo: “Where is the love?”.


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