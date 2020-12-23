Di Francesco Santoro:



In Puglia il numero degli attualmente positivi per 100mila abitanti aumenta leggermente (sono 1.323); mentre diminuiscono ancora la percentuale di incremento dei casi Covid- scende al 10,2 per cento- e la percentuale relativa al rapporto tra positività riscontrate e casi testati: 29,9 per cento rispetto al 32,8 per cento di sette giorni fa. E i casi testati per 100mila abitanti sono 632. È quanto emerge dal report settimanale (16-22 dicembre) della Fondazione Gimbe, che sottolinea che due parametri su quattro sono in miglioramento rispetto all’ultima rilevazione.

Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, però, invita autorità e cittadini a non abbassare la guardia. Complessivamente in Italia «i dati di questa settimana –commenta– confermano che la frenata del contagio è sempre meno evidente, come documentato dalla stabilizzazione dei rapporti positivi/casi testati e positivi/tamponi totali, dalla modesta riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (5,7% vs 6,4%) e dalla lieve flessione dei nuovi casi settimanali (-5,6%)».

Gimbe sostiene che le misure di contenimento introdotte con il Dpcm del 3 novembre stiano esaurendo i loro effetti positivi sulla diffusione del contagio. «L’incremento percentuale dei casi infatti – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari della fondazione– che la scorsa settimana era in flessione in tutto il Paese, questa settimana ha invertito la tendenza in 6 Regioni».

Cartabellotta, infine, chiede al governo di «rivalutare complessivamente il piano di gestione pandemica, rafforzando ulteriormente le misure di contenimento dell’epidemia, incluso il tracciamento dei casi positivi alla nuova variante».