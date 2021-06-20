Di Anna Lodeserto:



Elisa Longo Borghini ha tagliato per prima il traguardo di Castellana Grotte (immagine tratta da video diffuso da Grotte di Castellana). Ha dunque confermato il titolo di campionessa d’Italia di ciclismo su strada, dopo essersi aggiudicata alcuni giorni fa la maglia tricolore nella prova a cronometro.

La 29enne piemontese ha messo in fila le altre 108 partecipanti al campionato italiano sul tracciato Monopoli-Castellana Grotte di 143,3 chilometri. Secondo posto per Tatiana Guderzo, terza Ilaria Sanguineti (a sinistra: foto ufficiale di © Fabiano Ossola, www.pedalarerosa.it).

Successo organizzativo del territorio Costa dei trulli con diciotto municipalità coinvolte fra la costa adriatica e l’entroterra del sud est barese, da Mola di Bari a Locorotondo.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Sarà Alberobello a chiudere la tre giorni dedicata al Campionato italiano di ciclismo donne élite in Puglia. Nella splendida cornice dei trulli, che da 25 anni sono patrimonio dell’umanità, domani lunedì 21 giugno si svolgerà il Criterium «Costa dei Trulli-città di Alberobello» con partenza (17.40) e arrivo in largo Martellotta.

Su un circuito cittadino da ripetere più volte per complessivi 56 km le atlete protagoniste della gara tricolore di oggi sfileranno in una kermesse che, da tradizione antica riattivata per l’occasione, è una passerella celebrativa del campionato.

Tra le vie di Alberobello ai piedi della zona Monti nello stesso scenario che nel 2017 ospitò un arrivo di tappa del Giro del centenario (strepitosa vittoria al fotofinish di Caleb Ewan), il grande ciclismo sarà protagonista inaugurando così il primo giorno d’estate.

«Siamo orgogliosi di chiudere questa splendida tre giorni – dice il sindaco di Alberobello Michele Longo – una tre giorni che concretizza il progetto visionario di 18 sindaci che, proprio come nel ciclismo, hanno fatto squadra con l’ambizione di realizzare progetti importanti di valorizzazione del territorio attraverso lo sport. Dopo le splendide emozioni vissute con l’arrivo di tappa del Giro del 2017 Alberobello è entusiasta di poter essere nuovamente vetrina del grande ciclismo nella certezza che questo risultato è solo la prima tappa di un percorso che ci consentirà di tornare a vivere altri grandi eventi, tra cui il Giro e una edizione del campionato Mondiale. Diamo il benvenuto alle atlete che resteranno in Puglia anche per il terzo giorno, ringrazio i vertici della Federazione per la fiducia, le società organizzatrici, l’assessore allo Sport, la Polizia Locale, i volontari e tutta la macchina organizzativa del Comune che ha lavorato per il criterium e per il campionato».

«Anche noi società abbiamo fatto squadra – dice Rino Perta, presidente della Spes Alberobello, società organizzatrice del campionato insieme alla Polisport Polignano e al gruppo sportivo Patruno Canosa –. Seguendo l’esempio dei sindaci abbiamo lavorato in sinergia. Siamo orgogliosi di essere i fautori di questa gara che è un riconoscimento a un lavoro lungo 40 anni fatto sul territorio con l’organizzazione di tantissime competizioni di livello agonistico e amatoriale e la crescita di tanti talenti tra cui la punta di diamante, Leonardo Piepoli. Siamo felici inoltre di poter ospitare la passerella di domani che chiuderà il campionato nella meravigliosa cornice dei nostri trulli».