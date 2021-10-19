Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Fials:

Abbiamo appreso con stupore nelle scorse ore, che le Associazioni di Volontariato convenzionate in subappalto con l’ASL di Taranto per il Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale 118, hanno inviato comunicazione di messa in cassa integrazione, a tutti gli autisti soccorritori dipendenti, che svolgono il servizio sulle postazioni ambulanze ed automediche, a partire dalla data del 01 Novembre al 31 Dicembre u.s., preannunciando il successivo licenziamento.

La nostra Organizzazione Sindacale, coinvolta principalmente in rappresentanza dei lavoratori associati, con la nota del Segretario Genenerale Provinciale Dr. Fabio Andrisano, ha annunciato LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE AUTISTA SOCCORRITORE AFFERENTE AL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA

TERRITORIALE 118 DI TARANTO.

Inoltre abbiamo, chiesto un immediato intervento, a tutte le istituzioni locali e regionali, compresi il Prefetto di Taranto ed il Presidente della Regione Puglia.

Ricordiamo che trattandosi di un servizio pubblico di emergenza non potrebbe essere interrotto, in quanto rientrara nei servizi dei procedimenti di precettazione.

Al netto del fatto, urge la velocizzazione delle procedure di internalizzazione dell’intero servizio, che sarà messo nelle mani della Società compartecipata con l’ASL di Taranto in house prividing SANITASERVICE srl, ormai da oltre un decennio dimostra un alta affidabilità, per tutti i servizi resi, presnti sul tutto il territorio della nostra regione.

Resteremo in allerta, in attesa di una trattativa per il rientro della procedura, riservandoci un azione di pubblica manifestazione di protesta.