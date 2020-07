Alle 11 l’incontro pubblico in piazza Plebiscito a Ceglie Messapica. Alle 15,30 l’inaugurazione di una sede drlla Lega a Fasano, in via Nazionale dei trulli 121. Alle 17,30 la passeggiata fra i trulli ad Alberobello. La domenica di Matteo Salvini.

Il leader leghista, che è in Puglia da venerdì sera (inaugurazione di un comitato elettorale a Martina Franca) ieri ha tenuto alcuni appuntamenti in Salento. A Gallipoli è stato contestato, com’era accaduto in valle d’Itria la sera prima.

Fra i temi affrontati da Salvini, ovviamente, la questione regionale della Puglia dove la Lega (osserva il leghista) non ha mai governato quindi non ha responsabilità per quanto accaduto finora, e la questione nazionale. In quanto al consiglio europeo Salvini ha detto che i soldi non arriveranno mai e consiglia a Conte di copiare i suoi colleghi bravi.