Di seguito il comunicato:



“A scuola di felicità nella Valle della Felicità”: Villa Jamele a Orsara di Puglia ospita oggi la ‘start edition’ di un evento attorno al quale sta nascendo un progetto. L’obiettivo è quello di unire arte, benessere, conoscenza e natura per promuovere un nuovo modo di vivere il territorio e attivare, attorno ad esso, economie virtuose e dinamiche sociali e culturali di crescita. La presentazione del progetto è stata aperta dai saluti istituzionali di Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia. Coordinata da Oscar Buonamano, consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, la tavola rotonda è cominciata con l’intervento di Peppe Zullo, cuoco-ambasciatore della filosofia che unisce cibo e felicità. A seguire, intervento di Mariano Laudisi, docente e ideatore del progetto ‘Le scuole della felicità’, una rete che mette insieme diversi istituti scolastici italiani. Giorgio Mercuri, presidente della Cooperativa Giardinetto, ha parlato dell’agricoltura della felicità; Milena Tancredi, componente AIB Associazione Italiana Biblioteche, si è soffermato sull’importanza della lettura condivisa come pratica che produce benessere. A Gianfranco Secondo, coach direttore per la Puglia delle scuole di Roberto Re, il compito di illustrare le tecniche della felicità. All’incontro è intervenuto Rocco Dedda, docente di matematica e fisica che – col suo progetto di divulgazione online “Un quarto d’ora con il Prof” – coinvolge quotidianamente una platea social di 80mila follower (i suoi video hanno raggiunto oltre 5milioni di visualizzazioni). Rocco Dedda ha relazionato sulla “Matematica della felicità”. La tavola rotonda si è avvalsa, inoltre, dell’intervento di Maria D’Innocenzio, presidente Club Lions Monti Dauni.

“Stiamo mettendo insieme ambiti e competenze diverse ma complementari”, ha spiegato Peppe Zullo. “Quando parliamo di ‘felicità’, intendiamo una condizione di benessere psichico e fisico, uno stato di benessere, di crescita individuale e collettiva. Vogliamo un territorio felice, capace di apprezzare quello che di buono riesce a esprimere e di costruire futuro sulla condivisione della conoscenza, la trasformazione delle potenzialità, la costruzione di un’economia sociale attenta alla cultura, alle identità, all’innovazione”.

“Questo è un territorio fecondo – ha aggiunto Rocco Dedda – che mette insieme potenzialità di assoluto rilievo non solo per quanto riguarda i luoghi e la loro bellezza, ma soprattutto per ciò che attiene alla cultura, il capitale delle conoscenze e delle competenze diffuse e specifiche. Noi stiamo facendo squadra, questa è la prima condizione per costruire futuro”.

(immagine: tratta da profilo facebook di Peppe Zullo)