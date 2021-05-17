Di Nino Sangerardi:

Il Consorzio industriale della provincia di Matera accoglie la richiesta inoltrata da Acea Solar srl : assegnazione di una superficie,pari a 429.130 mq.,nella zona industriale della Valbasento per realizzare un impianto inerente la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di circa 20,00 MW e cabina di consegna alla rete elettrica nazionale.

Iniziativa che prevede un investimento di 10.000.000,00 euro e un impiego, a regime, di 6 unità lavorative.

Acea Solar,tra l’altro, deve acquisire gli eventuali pareri e autorizzazioni da parte di altri Enti e l’Autorizzazione unica rilasciata dal Dipartimento competente della Regione Basilicata,eseguire tutte le prescrizioni del Regolamento di conferimento dei suoli.

Quando ci sarà la sottoscrizione del contratto Acea Solar dovrà versare al Consorzio industriale materano l’importo non rimborsabile di euro/mq. 1,05 oltre Iva che sulla base dell’area destinata al progetto risulta essere di 450.593,85 euro più Iva.

Acea Solar, sede legale in Roma, costituita nel 2019 svolge in prevalenza attività come la messa in opera di strutture energetiche da fonti rinnovabili anche tramite acquisizione di partecipazioni societarie.

Capitale sociale 10 mila euro,detenuto al 100% da Acea Produzione spa riconducibile al Gruppo Acea spa.

Quest’ultimo,ubicato nella capitale d’Italia, è quotato al Mercato telematico azionario,operativo nella filiera energetica,servizio idrico integrato e servizi ambientali. Gli azionisti sono il Comune di Roma con 51%,Suez SA e Suez Italia spa 23.333%,Capitolium srl 0.141 %,Caltagirone spa 1.174%,Fincal spa 3.052% e FGC spa 1.085%.

Presidente del consiglio di amministrazione Michaela Castelli, consiglieri Gabriella Chiellino,Liliana Godino,Giacomo Larocca,Alessandro Caltagirone,Massimiliano Capace Minutolo Del Sasso,Diane Galbe,Giovanni Giani. Amministratore delegato Giuseppe Gola.