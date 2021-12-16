Di Nino Sangerardi:

Vidimato dagli Uffici preposti –Servizi alla persona famiglia cittadino—del Comune di Matera l’impegno economico, anno 2021, per le quote associative : 15.544,47 euro. Finanziamento suddiviso in questo modo :

– Associazione Rete vie Francigene Basilicata euro 1.000,00

– FAI 540,00

-Federculture 2.485,73

-Associazione nazionale Città del Pane 3.000,00

-Associazione nazionale Città dell’olio 2.113,84

-Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo 500,00

– Associazione Distretto turismo rurale Le Terre di Aristeo 1.000,00

-Associazione CIDAC Città d’arte e cultura 3.100,00

-Associazione Beni italiani patrimonio mondiale UNESCO 1.800,00

Nello specifico questi organismi ,di cui il Municipio della Città dei Sassi è socio, si occupano di quanto segue :

-Associazione Rete vie Francigene Basilicata,sede Potenza,presidente Daniela Venosa. Obiettivo : sviluppare un movimento di comunità che crede nella crescita del proprio territorio in un sistema di connessione con Europa e Medio Oriente. La via Francigena del sud come strumento di sviluppo sostenibile tramite il turismo religioso

-FAI, fondo per l’ambiente italiano,sede Milano. Intento ad agire per la tutela salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l’apertura al pubblico dei beni storici artistici e naturalistici ricevuti per donazione eredità o comodato. Presidente Andrea Carandini, vicepresidenti Ilaria Borletti Buitoni,Marco Magnifico,Maurizio Rivolta, direttore generale Davide Usai

-Associazione nazionale Città del pane,sede Altopascio(Lucca), presidente Maurizio Marchetti, raccoglie 50 Comuni italiani di 15 Regioni, opera per la valorizzazione dei pani tipici legati al loro territorio e alla tutela della qualità del pane

-Associazione nazionale Città dell’olio, sede Monteriggini (Siena), presidente Michele Sommessa sindaco di Rapolla( Potenza), vicepresidente vicario Marcello Bonechi Comune di Castellina in Chianti,vicepresidenti Nicola Madorni Comune Termoli, Giovanni Antonio Sechi Comune di Usini(Sassari). S’impegna a divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità,tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio olivicolo

– Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo, sede Lecce, nasce con lo scopo di migliorare la cooperazione nel campo della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale euromediterraneo e favorire azioni e collaborazioni. Presidente sen. Adriana Poli Bortone, vicepresidente prof.ssa Anna Trono, consigliere arch. Fabia Anna Cicirillo

– Associazione Distretto turismo rurale Le Terre di Aristeo,sede Forenza(Potenza) e Matera, presidente Saverio Lamiranda. Ente strategico per il turismo del territorio qualificato rurale e concorrente allo sviluppo locale per il perseguimento degli obiettivi della Legge n.106/2014.

-Associazione CIDAC città d’arte e cultura, sede in Roma nello spazio messo a disposizione da Mecenate 90 che eroga servizi di consulenza e assistenza tecnica. Riunisce numerose città italiane e offre luoghi di confronto e approfondimento delle problematiche comuni nonché “costruire una rete di città in grado di esaltare le possibilità di cooperazione invenzione e circolazione della cultura “ . Presidente Andrea Bortolamasi, vicepresidenti Fabiana Cicirillo e Leonardo Varasano, segretario generale Ledo Prato

– Associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco, sede legale Ferrara. Coordina realizza e promuove attività dirette alla tutela e valorizzazione del Patrimonio mondiale italiano e dei beni insigniti del prestigioso riconoscimento Unesco attraverso progetti, incontri e eventi.

Presidente Alessio Pascucci , vicepresidenti Corrado Bonifanti, Massimo Guidi, Francesco Toffali.

Il Comune di Matera ha liquidato in favore della Fondazione osservatorio ambientale regionale, sede legale in Potenza, la somma complessiva di euro 9.000,00 : di cui 1.500,00 euro inerente la quota una tantum per la formale adesione e 7.500,00 euro di quote associative per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021. Cifra riconosciuta come “ legittimo debito fuori bilancio “ dal Consiglio comunale con delibera n. 109/2021.