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Hotel Palace di Bari, intesa sulla cassa integrazione L'istanza verrà presentata dal gestore uscente

16 Febbraio 2022
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I 42 dipendenti dell’Hotel Palace di Bari, dopo la chiusura della storica struttura ricettiva, possono tirare un sospiro di sollievo. Il gestore uscente, infatti, «presenterà istanza di cassa integrazione per cessazione di attività della durata di 12 mesi, con decorrenza dal 16 febbraio 2022 con pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento straordinario di integrazione salariale». È quanto emerso durante l’incontro di oggi negli uffici del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tra Regione Puglia, azienda e sigle sindacali.


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