Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Si celebra domenica 16 febbraio 2020, a Cerignola, in provincia di Foggia, la Giornata provinciale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Per l’appuntamento è stato organizzato un corteo di 100 trattori che faranno da scenografia rurale alla Santa Messa che sarà celebrata presso la Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo in Piazza Duomo e sarà officiata da S.E.R. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano. Durante l’offertorio, gli imprenditori agricoli doneranno i prodotti agroalimentari del territorio che saranno messi a disposizione degli indigenti.