rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Danni provocati dalla grandine nel Tarantino, Coldiretti Puglia: «Regione ha chiesto lo stato di calamità al ministero dell’Agricoltura» L'evento meteorologico avverso risale ad agosto

15 Dicembre 2021
268254266 2977641552496955 2151404266133480595 n
La Regione Puglia ha chiesto al ministero per le Politiche agricole «l’accesso al fondo di solidarietà nazionale» per far fronte ai danni causati dalle grandinate abbattutesi ad agosto «su frutteti, vigneti, ortaggi e uliveti in provincia di Taranto, in una estate 2021 caratterizzata da siccità perdurante da mesi e caldo torrido ed eventi estremi che hanno dimezzato le produzioni di frutta e verdura». Ad affermarlo è Coldiretti Puglia secondo cui l’amministrazione Emiliano si è rivolta al dicastero competente per il riconoscimento dello stato di calamità naturale nei territori di Crispiano e Castellaneta.
«Sono evidenti –sottolinea Coldiretti– gli effetti del cambiamento meteorologico con l’autunno 2021 che dal punto di vista climatologico fa segnare una temperatura superiore di 0,81 gradi la media storica secondo Isac-Cnr ma anche un aumento del 70 per cento del numero di eventi estremi rispetto allo scorso anno». Secondo l’organizzazione di categoria il conto per i coltivatori è salato, «anche in autunno, con la raccolta delle olive in corso, mentre nei terreni sono maturi gli ortaggi autunnali e bisogna effettuare le tradizionali semine primaverile ostacolate dal maltempo». E l’ammontare complessivo dei danni «sale ad oltre 150 milioni di euro nel 2021, tra perdite della produzione agricola regionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne». A tutto ciò, infatti, «si aggiungono, in molti casi, i danni destinati a durare nel tempo» come nel caso «delle piante da frutto divelte dalla furia delle acque per le quali –prosegue Coldiretti–. Occorreranno anni prima che possano tornare a produrre. Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Puglia, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma».

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

lavoro la frattura pugliese 2026 page 0001

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: stabilito il disavanzo, ora i 350 milioni di euro vanno recuperati. Aumento tasse (non per tutti) in arrivo Le misure saranno formalizzate nei prossimi giorni

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione