Di Francesco Santoro:

Leggero decremento dell’indice dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.45 (sette giorni fa era 1.47) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Toscana (1.81), Lombardia (1.61), Campania (1.58) e un dato peggiore rispetto a Lazio (1.04) e Veneto (1.29). L’attenzione resta, dunque, alta soprattutto in considerazione dell’aumento del numero dei nuovi casi con 1.741 infezioni registrate ieri su poco memo di 10mila tamponi effettuati. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le aree del Paese ad esclusione della Sardegna.

«L’epidemia in Italia seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente che, sebbene ancora molto elevata, potrebbe costituire un segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020- comunica il ministero della Salute-. Tale andamento andrà confermato nelle prossime settimane e non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti. La situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale, in un numero crescente» di regioni, «o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri. Questo interessa l’intero territorio nazionale».