Di seguito il comunicato:



Ultimo appuntamento con la Rassegna “Hibernum”, ideata e organizzata da Silvia Serena Perrone della Libreria Emmaus. Sabato 15 aprile, ore 18.00, nella Sala G. Ramunni della Pro Loco, in Piazza Castello, a tu per tu con lo scrittore Paolo Meli che presenta il libro: “Amore Amaro” edito da SECOP edizioni. Una raccolta di racconti tratti da storie (quasi) vere, undici spaccati di vita, di amore quotidiano, di sentimenti antichi alle prese con moderne, mendaci tecnologie. Sullo sfondo i paesaggi urbani e salmastri della Puglia, terra splendida avvolta nelle sue insanabili asperità. Dialoga con l’autore la giornalista Manuela Antonacci.

Si ringrazia per la collaborazione: Francesco Rizzo di Scaffale Web, Toni Vinci di Librinstreaming, il presidente della Pro Loco, Ninnì Galasso e i ragazzi del servizio civile. In loco anche una mostra fotografica dedicata alla città di Bari a cura dell’associazione #WeAreInBari.

L’autore vi aspetta in Pro Loco sotto il Castello. Seguici su FB @Rassegna “Hibernum”

– Sinossi. Undici racconti più una ghost track, undici spaccati di vita, di amore quotidiano, di sentimenti antichi alle prese con moderne, mendaci tecnologie. Sullo sfondo i paesaggi urbani e salmastri della Puglia, terra splendida avvolta nelle sue insanabili asperità. L’amore ai tempi di WhatsApp, si potrebbe dire parafrasando un famoso romanzo di Gabriel Garcia Marquez. La penna affilata, romantica, divertita e sapiente dell’autore tratteggia degli scorci, dei flash, che immortalano degli spaccati di vita dei vari personaggi: una vecchia pentola rievoca ricordi di passione e complicità (“Spaghetti all’assassina”); due innamorati, che si sono separati per non affrontare un rapporto a distanza, rinunciando alla felicità (“Londra – Valle D’Itria: sola andata”); un segno del destino che si rivela non foriero di buone nuove (“Un giorno speciale – L’attesa del piacere”); le gocce di pioggia che richiamano le vane ragioni di un amore fallito (“Cade la pioggia sui nostri cuori”); la miopia che causa ridicoli errori di giudizio, come nel racconto grottesco “Gli occhiali” di Edgar Allan Poe (“Amore senza età”); una giornata di pioggia, la fuga dagli impegni di lavoro, un incontro casuale riaccende una passione fedifraga (“Un americano, meglio due?”); un rapporto senza futuro che non vuole finire, complice un profumo inebriante che non può essere ignorato (“Un’ultima volta ancora”); nuovi, inaspettati rapporti che soppiantano relazioni che si spengono con la lentezza estenuante di una candela che si consuma (“Ricordati di me”); una complicità carnale che funge da estremo rifugio per chi ne è consumato, coccolato e rassicurato (“Pit stop”); le meccaniche ingenue e incolpevoli del tradimento (“Mia moglie non mangia il pesce”); due amanti che rubano istanti preziosi, che non hanno il coraggio di lasciare i propri congiunti, ma che non possono nemmeno conservare le foto ed i ricordi dei loro incontri (“Milano mia (erase rewind)”); una traccia fantasma cantata, pardon impersonata da Jon Bon Jovi.

– Biografia Piero Meli (www.iltiziodellalba.com) nasce a Bari nel 1980, consegue maturità classica e laurea in economia, appassionato di fotografia e scrittura. Perito Assicurativo di giorno, fotografo e scrittore di notte. Ha partecipato come autore ad alcune antologie, nello specifico “C’era una nota in Puglia” Antologia di scrittori pugliesi contemporanei (Editore Besa Muci), Racconti Pugliesi (Historica Edizioni) e Mare in cento Parole (L’erudita). Collabora stabilmente con i magazine Amazing Puglia e Amazing Bari su cui vengono pubblicate short story con lo pseudonimo “il tizio dell’alba”. A maggio del 2022 è uscito il suo primo libro: “AmoreAmaro: racconti tratti da storie (quasi) vere” edito da Secop Edizioni, una raccolta di racconti. Comune denominatore a tutte le sue molteplici attività è l’amore per la sua terra, protagonista mai troppo silenziosa delle storie che scrive. Parole ed immagini sono i mezzi che utilizza per trasmettere emozioni. Occupa il ruolo di consigliere nell’Associazione di promozione sociale #WeAreInBari.