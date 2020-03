L’Associazione Macroscopio si occupa da anni di formazione in Counseling Fileoenergetico e, in questa situazione di particolare emergenza, ha sentito di dover intervenire per offrire un sostegno a chi si trova in difficoltà.

L’essere obbligati a riprogrammare la propria vita, a vivere situazioni nuove, ritmi nuovi con il contestuale obbligo di ridurre al minimo ogni forma di socialità e condivisione, può portare a momenti di tensione, sconforto, angoscia finanche paura. Per alcune persone, può non essere facile la gestione di questi stati d’animo e, dunque, un supporto, può essere un aiuto ad attraversare questo particolare periodo di contingenza.

I Counselor sostengono, accolgono, hanno cura del disagio, non danno consigli ma accompagnano a riflettere, a riprendere la calma, un respiro più regolare.

“È il nostro modo di esserci, di fare la nostra parte, con tutti. Non abbiate esitazioni. Noi ci siamo. Sempre.Andrà tutto bene.” fanno sapere il presidente dell’Associazione, Erika Enrico Agnello e il direttore scientifico della scuola, Riccardo Cicolella.

Qui di seguito, un lungo elenco di operatori dell’ascolto che credono in questa possibilità e forniranno counseling telefonico. Chiaramente i sostegni saranno tutti gratuiti.

Elenco Counselor e Tirocinanti Counselor per Counseling telefonico: Anna Margiotta – Martina Franca (Ta) Tirocinante Counselor F.

Orari: h. 08.00-10.00 e 20.00 in poi Tel. 349.806.9785 Ivan Damiani – Bari

Counselor Fileoenergetico

Orari: inviare un messaggio whatsapp per appuntamento Tel. 329.0810981 Claudia Bertolotto – Bari

Psicologa – Counselor

Orari: inviare un messaggio whatsapp per appuntamento Tel. 340.5028520 Debora Marullo – Mesagne (Br)

Tirocinante Counselor F.

Orari: inviare un messaggio whatsapp per appuntamento Tel. 340.3555636 Beatrice Zito – Martina Franca (Ta) Tirocinante Counselor F.

Orari: h. 8.00-13.00

Tel. 338.2746400 Anna Mannarini – Casamassima (Ba) Tirocinante Counselor F.

Orari: h. 16.00 – 20.00

Tel. 349.5936105 Liliana Putino – Racale (Le) Tirocinante Counselor F. Orari: h. 14.00-16.00

Tel. 393.3655700 Alessandra Carrieri – Martina Franca (Ta) Counselor

Orari: h. 18.30 – 20.30

Tel. 320.1451073 Titti Conserva – Martina Franca (Ta) Counselor

Orari: h. 18.00 in poi

Tel. 329.1312059 Luciana Mangia – Francavilla Fontana (Br) Counselor Fileoenergetica

Orari: h. 15.00-20.00

Tel. 348.0008515 Marco Antonio Romano – Racale (Le) Tirocinante Counselor F.

Orari: h. 11.00-13.00 e h. 16.30-19.00 Tel. 320.3666603 Loredana Friuli – Taranto Tirocinante Counselor F. Orari: h. 08.30 – 20.30 Tel. 339.3572169 Nico Ferrante – Taranto

Tirocinante Counselor F.

Orari: h. 19.00-22.00Tel. 347.2884384 Cosimo Marinosci – Mesagne (Br) Tirocinante Counselor F.

Orari: inviare un messaggio whatsapp per appuntamento

Tel. 340.8225074