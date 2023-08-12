Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte:

Saranno giorni di spettacolo e di convivialità quelli che attendono Castellana Grotte nell’ambito di Piazze d’estate 2023, il calendario di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.

Ancora un altro appuntamento della prima edizione castellanese di Festivarts, il festival dell’arte e della bellezza che ha debuttato ad inizio agosto in piazza Nicola e Costa e che vede la conduzione dell’ideatore del format e sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, con la direzione artistica di Pino Savino. Dopo Diego Fusaro e Francesco Paolantoni, sarà la volta di Katia Ricciarelli, domenica 13 agosto, l’artista che ha cantato nei teatri più prestigiosi del mondo e che a Castellana Grotte parlerà di bel canto, teatro, cinema, arte, cultura, politica, ambiente, sport e molto altro. Con lei, per soddisfare la voglia di cantare, la chitarra del maestro Espedito de Marino che da ben 13 anni la accompagna in giro per l’Italia.

L’ultima conversazione di Festivarts si terrà il 28 agosto con Ornella Muti.

Mercoledì 16 agosto sarà la volta di Antonella Ruggiero, una delle voci più affascinanti e versatili del panorama musicale italiano, che grazie al suo talento vocale e alla sua presenza carismatica, ha conquistato nella sua lunga carriera un pubblico di ogni età attraversando 25 anni di cambiamenti e innovazioni. Con il suo “Concerto Versatile”, a partire dalle ore 21, riporterà in piazza Garibaldi i suoi più grandi successi, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in un recital che comprende anche i brani di alcuni celebri cantautori italiani, rivisitati, riarrangiati ed egregiamente interpretati.

Da giovedì 17 a sabato 19 agosto, un omaggio alla tradizione storica e vitivinicola di Castellana Grotte grazie anche al contributo di Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura: Borgo Rosato. Piazze d’Estate si sposta nel centro storico, in largo San Leone Magno per un evento che unisce enogastronomia, cantine e cultura.

<<Con Borgo Rosato spostiamo Piazze d’Estate nel nostro centro storico e iniziamo a celebrare i nostri prodotti tipici e le nostre eccellenze – ha commentato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti – Il rosato e più in generale il vino, grazie soprattutto alle cantine del territorio, entra nella nostra tradizione, così come tratti distintivi della nostra città saranno riproposti nelle sagre di settembre, quella del Pollo e del Coniglio e quella dell’impanata. Borgo Rosato sottolinea, peraltro, l’eccellenza raggiunta dalle cantine castellanesi che stanno ricevendo riconoscimenti anche a livello nazionale e internazionale. Con Piazze d’Estate 2023, insomma, stiamo guardando a 360° alla promozione della nostra città, cercando di integrare tutti gli aspetti che possono risultare rilevanti dal punto di vista turistico. L’obiettivo è quello di valorizzare sempre di più la nostra identità, unendo cultura, turismo, storia ed enogastronomia. Il riscontro è largamente positivo e l’interesse dimostrato dai media anche nazionali ci conforta>>.

<<Con Borgo Rosato – ha spiegato l’assessore comunale agli eventi, allo sport e alle politiche giovanili Fabio Caputo – apriamo la seconda parte dell’estate che ci porterà nella storia e nella tradizione della nostra città con la celebrazione del vino rosato ma anche con gli eventi sul Monstrum Apuliae, ovvero sul caso rarissimo di una giurisdizione femminile su una città dal 1266 al 1810 raccontata attraverso una rievocazione storica a cura dell’associazione Grocà che metterà in scena la storia delle badesse, e il percorso della Pro Loco dedicato alle badesse e arricchito da altre 10 porte all’interno del centro storico per migliorare e allungare il percorso che abbiamo già avviato e dare una identità chiara e sempre più rappresentativa del fenomeno storico unico che si è sviluppato a Castellana. Borgo Rosato è un evento che vuole creare una connessione tra il passato e il futuro, è la testimonianza che stiamo lavorando attentamente e con profitto non solo nell’organizzazione degli eventi, ma anche nella direzione del recepimento di finanziamenti e risorse. Nel caso di Borgo Rosato, infatti, abbiamo ottenuto il contributo della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, supporto che ci consentirà di organizzare al meglio questa edizione e programmare con lungimiranza le prossime >>.

Con le postazioni dedicate al food e alle cantine per la degustazione di ottimi calici di rosato e prodotti tipici, anche cultura con la mostra fotografica sulla produzione vitivinicola locale a cura di Pasquale Ladogana (nel percorso tra largo San Leone Magno e largo Bari), i balli medievali e gli allestimenti scenici a cura dell’Associazione 1171 l’Origine in largo Bari e le visite guidate nel centro storico cittadino.

A Borgo Rosato anche tanta musica grazie alla direzione artistica di David Mazzetta. In calendario il dj set di Samuel from Subsonica (17 agosto), Marina Rei in “Donna che parla in fretta” accompagnata dal chitarrista e cantautore Francesco Forni (18 agosto), Cristiano Godano chitarra e voce (19 agosto) in largo San Leone Magno.