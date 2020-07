Il Lecce ha un piccolo preziosissimo vantaggio di due punti rispetto alla terzultima posizione. È fondamentale che i salentini facciano jn risultato a Cagliari per dare continuità al bel risultato maturato nei confronti della Lazio nel precedente turno del campionato di calcrdi serie A.

Cagliari-Lecce alle 19,30.

Gran premio di Stiria nel pomeriggio: secondo gp di formula 1 dell’automobilismo in Austria nel guro di una settimana. Se la volta scorsa Antonio Giovinazzi ottenne due punti stavolta la strada è più in salita: il pilota di Martina Franca, su Alfa Romeo, parte in ultima fila.