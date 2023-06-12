Di seguito ed a questo link l’articolo diffuso da booking.com:



Ecco le 10 città più accoglienti sulla Terra per il 2023*, tutte premiate per aver fornito un’ospitalità eccezionale ai propri visitatori, individuate grazie agli oltre 240 milioni di recensioni verificate scritte dai viaggiatori di Booking.com.

Continua a leggere per avere dritte su queste mete da aggiungere alla tua lista di luoghi imperdibili da visitare, insieme a suggerimenti sulle attività e sui posti dove soggiornare mentre sei lì.

Polignano a Mare, Italia

La città di Polignano a Mare si trova in Puglia. Nota per le belle case arroccate sulla scogliera calcarea, è molto apprezzata per la sua baia sabbiosa bagnata dalle acque cristalline dell’Adriatico ed è una delle località-simbolo della Puglia, la punta dello stivale. Mentre sei qui, non perderti una visita a Grotta Palazzese, un ristorante spettacolare situato in una grotta naturale affacciata sul mare. E ovviamente non può mancare una gita ad Alberobello, famosa sia in Italia che all’estero per i suoi caratteristici trulli.

Una cosa interessante emersa dalle nostre ricerche è che in Italia gli appartamenti sono la tipologia di alloggio per le vacanze più apprezzato.

Hualien, Taiwan

Ci sono molte ragioni per visitare Hualien, situata sulla costa orientale di Taiwan. Prima di tutto sorge a due passi dal più bel parco nazionale di Taiwan, Taroko, dove potrai passare la giornata esplorando templi e cascate, per poi continuare all’insegna della natura nell’atmosfera rilassata della città, visitando il Parco Meilunshan. Un altro motivo per scegliere Hualien è gustare alcune prelibatezze taiwanesi in uno dei numerosi mercati notturni della città, come quello di Dongdaemun.

A Taiwan, gli alloggi in famiglia sono la tipologia di struttura più popolare.

San Sebastián, Spagna

Circondata dalle spiagge dorate dei Paesi Baschi spagnoli, San Sebastián è una stupenda destinazione balneare particolarmente indicata per i buongustai. In tutta la città troverai ristoranti e bar di prim’ordine che propongono prelibatezze come ostriche fresche e txakoli, un leggero spumante bianco di produzione locale. Qui potrai gustare una cucina raffinata in uno dei numerosi ristoranti Michelin della città, oppure mangiare pintxos (tapas basche) con ingredienti freschi regionali in uno dei numerosi bar, o magari durante una degustazione di pintxos ed esperienza di vini spagnoli.

Le nostre ricerche hanno rivelato che i viaggiatori che scelgono la Spagna tendono a prenotare appartamenti per le proprie vacanze.

Dresda, Germania

Come capitale della Sassonia, Dresda ha molto da offrire in quanto a cultura e storia. Dopo aver subito danni devastanti durante la Seconda Guerra Mondiale, gran parte della città è stata ricostruita ripristinando il suo storico stile barocco. Dresda è anche conosciuta come la Firenze dell’Elba, per la moltitudine di monumenti architettonici e la sua posizione sul fiume. Esplorane il cuore antico con un tour a piedi del centro storico e ammira famose attrazioni come il Ponte Augusto, il Castello di Dresda (in stile rinascimentale) e la Frauenkirche, una chiesa con una cupola che è stata ricostruita dopo la guerra.

Klaipėda, Lituania

La storica città portuale di Klaipėda si trova nel punto di confluenza tra il Mar Baltico e il fiume Danė e offre numerose attrazioni culturali e architettoniche. Il centro storico ospita edifici in legno in stile tedesco che si affacciano su strade acciottolate, mentre nella città moderna non mancano gru e cantieri industriali. Per chi ama la natura, Klaipėda è una scelta ideale, poiché rappresenta la porta di accesso a uno dei segreti naturali meglio conservati d’Europa, la Penisola di Neringa. Questa stretta penisola di dune di sabbia separa la Laguna dei Curi dal Mar Baltico, con 100 km di paesaggi spettacolari e borghi incantevoli. Prova un tour di un’intera giornata della Penisola di Neringa per vedere la fauna selvatica e visitare le dune dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

York, Regno Unito

Una visita a York ti farà tornare indietro nel tempo. Situata nel nordest dell’Inghilterra, questa città è stata fondata dai Romani e presenta ancora una cinta muraria medievale lunga e splendidamente preservata. Da edifici storici e pittoreschi a eccentrici negozi di tè, durante una visita a York non mancheranno certo le cose da vedere e da fare: nel cuore del centro storico, per esempio, ti aspetta The Shambles, una strada lastricata del 14° secolo nota per le sue case a graticcio con piccole caffetterie, negozi di dolci e boutique. La cattedrale di York Minster, risalente al 7° secolo, è il gioiello architettonico della città, con la sua facciata gotica che domina il paesaggio urbano. Scopri meglio la città con un tour in autobus dei luoghi infestati, che ti farà conoscere alcuni dei luoghi di interesse più famosi di York e il lato più inquietante della loro storia.

Ushuaia, Argentina

Ushuaia è nota come “El Fin del Mundo” perché è la città più meridionale della terra ed è famosa per essere la porta d’ingresso all’Antartide. È la destinazione perfetta per chi ama le avventure all’aperto, in quanto si trova nella Tierra del Fuego, dove sorge uno dei parchi nazionali più imponenti dell’Argentina. La regione è ideale per le escursioni a piedi, grazie ai suoi paesaggi spettacolari e agli incredibili panorami di montagne innevate, ghiacciai, tundra selvatica e alberi scolpiti dal vento. In alternativa, potrai esplorare la zona in barca per avvistare colonie di pinguini.

In Argentina, gli appartamenti sono la tipologia di alloggio per le vacanze più scelta.

Porto de Galinhas, Brasile

A Porto De Galinhas ti aspettano splendide spiagge di sabbia chiara e acque cristalline. Una delle principali destinazioni costiere del Paese, questa città vanta il meglio dell’autentica cultura brasiliana della spiaggia ed è ricca di pozze di maree, delle sacche di acqua turchese circondate da barriere coralline dove i pesci tropicali si radunano con la bassa marea. Uno dei modi migliori per assistere a questo fenomeno è prendere una “jangada”, una barca a vela singola, per praticare snorkeling al largo. In città troverai anche numerosi ristoranti e bar, tra cui le churrascarias per mangiare carne alla brace e una fantastica selezione di locali di pesce.

Gli appartamenti sono la tipologia di alloggio più prenotata in Brasile.

Città del Messico, Messico

Ricca di storia e cultura, l’enorme Città del Messico offre una vasta gamma di attrazioni in ciascuno dei suoi quartieri, da musei e gallerie d’arte a rovine antiche passando per i parchi. La capitale messicana ospita anche diversi siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, tra cui il centro storico, che potrai esplorare con un tour a piedi. Gusta la cucina tradizionale messicana, come tacos e quesadillas, nelle bancarelle di cibo da strada, e bevande locali come il mezcal e la tequila, nelle cantinas. Ovviamente non mancano i ristoranti di alta qualità. Se desideri esplorare le zone più lontane, ti consigliamo una gita di un giorno al complesso archeologico di Teotihuacán o a Xochimilco, dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Gold Coast, Australia

Sole, mare e surf: questa è Gold Coast. Con le sue spiagge di sabbia bianca e una vasta scelta di hotel di lusso, questo paradiso per surfisti a sud di Brisbane è ideale per una vacanza fatta di piacere e relax. Oltre che per le spiagge meravigliose, Gold Coast è conosciuta come la capitale dei parchi divertimenti australiana, perché ospita una gran varietà di parchi tematici. Se invece preferisci le passeggiate naturalistiche, nella zona circostante troverai numerosi parchi nazionali: per esempio, potrai trascorrere una giornata visitando il vicino Nerang National Park o il Lamington National Park, dove potrai fare escursioni a piedi e in mountain bike e avvistare animali selvatici.

Le nostre ricerche hanno rivelato che i viaggiatori in visita in Australia sono più propensi a prenotare case vacanze.

Le 20 Città più Accoglienti

Classifica Città Regioni 1 Colfosco Trentino Alto Adige 2 Tirano Lombardia 3 Vipiteno Trentino Alto Adige 4 Manarola Liguria 5 Badia Trentino Alto Adige 6 Sesto Trentino Alto Adige 7 Racines Trentino Alto Adige 8 Bressanone Trentino Alto Adige 9 Appiano sulla Strada del Vino Trentino Alto Adige 10 Valdobbiadene Veneto 11 Brunico Trentino Alto Adige 12 Arabba Veneto 13 Corvara in Badia Trentino Alto Adige 14 Naz Sciaves Trentino Alto Adige 15 San Lorenzo di Sebato Trentino Alto Adige 16 Tirolo Trentino Alto Adige 17 Caldaro Trentino Alto Adige 18 Castelrotto Trentino Alto Adige 19 San Candido Trentino Alto Adige 20 Cividale del Friuli Trentino Alto Adige

Le 5 Regioni più Accoglienti

Classifica Regioni 1 Trentino Alto Adige 2 Basilicata 3 Valle d’Aosta 4 Molise 5 Campania

*Ricerca sulle previsioni di viaggio per il 2023 commissionata da Booking.com e condotta su un campione di adulti che intendono viaggiare per svago o lavoro nei prossimi 12-24 mesi. In totale hanno partecipato 24.179 persone in 32 Paesi e territori (tra cui 1.014 dall’Argentina, 1.006 dall’Australia, 505 dall’Austria, 504 dal Belgio, 1.009 dal Brasile, 503 dal Canada, 1.009 dalla Cina, 1.010 dalla Colombia, 505 dalla Croazia, 505 dalla Danimarca, 1.010 dalla Francia, 1.001 dalla Germania, 500 da Hong Kong, 1.005 dall’India, 504 dall’Irlanda, 504 da Israele, 1.008 dall’Italia, 1.003 dal Giappone, 504 dal Messico, 502 dai Paesi Bassi, 1.007 dalla Nuova Zelanda, 1.009 dal Portogallo, 507 da Singapore, 1.008 dalla Corea del Sud, 1.001 dalla Spagna, 505 dalla Svezia, 508 dalla Svizzera, 500 da Taiwan, 504 dalla Thailandia, 1.006 dal Regno Unito, 1.009 dagli Stati Uniti e 504 dal Vietnam). I partecipanti hanno risposto a un sondaggio online nel mese di agosto 2022.

**Le destinazioni sono state ordinate in base alla percentuale totale di vincitori del Traveller Review Award 2023 rispetto al totale di strutture idonee in quella stessa città (solo per le strutture ricettive). Le mete dovevano avere inoltre un numero di vincitori superiore alla media (500 come minimo per città) e si è cercato di mantenere una certa equità dal punto di vista geografico.