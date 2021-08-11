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Puglia, repentina svolta meteo: temporali e vento forte In serata, dal foggiano alla valle d'Itria in estensione al resto della regione

11 Agosto 2021
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La foto di home page tratta da Voce di Foggia descrive la situazione in serata nel capoluogo dauno.

Screenshot 20210811 233353Temporali e vento forte che da quella provincia si estendono fino al barese ed alla valle d’Itria con la prospettiva di una notte di maltempo anche per il resto della Puglia.

Quantitativi di pioggia peraltro poco rilevanti (undici millimetri ad Andria ed una decina di millimetri a Noci, al massimo) in rapporto a lampi e tuoni, stando almeno alle prime rilevazioni della protezione civile della Puglia.

Foto accanto, relativa all’agro di Martina Franca.

Vento segnalato a circa sei metri al secondo in territorio di Martina Franca, intorno ai sette a Lecce ed Otranto e nove ad Ostuni, cioè circa trenta chilometri all’ora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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