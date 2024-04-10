Turismo 2024: è boom di campeggi e strutture ricettive open air

Il richiamo del turismo all’aria aperta non sembra perdere il suo fascino; al contrario, sono sempre di più gli italiani che prediligono le vacanze in campeggio a contatto con la natura. Ecco cosa dicono gli ultimi dati e quali sono le destinazioni più gettonate.

Gli italiani scelgono il camping e le vacanze low cost

Inflazione e prezzi elevati non sembrano scoraggiare gli italiani che, anche quest’anno, hanno scelto di concedersi una vacanza presso camping e villaggi all’insegna del low cost. A dimostrare il boom di prenotazioni per i campeggi in Italia sono i dati rilasciati da campeggi.com, che registra un +650% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Per rispondere in modo efficiente alla domanda di un settore in costante crescita come quello della community di camperisti, la scelta di campeggi, villaggi e destinazioni, oggi viene facilitata da siti dedicati, come Tohapi. Il campeggio con Tohapi può essere scelto in modo agile e immediato, avendo a disposizione più di 350 campeggi in Italia e in Europa.

Camping made in Italy: le destinazioni più gettonate

Tra le destinazioni top, in ordine sparso, troviamo Piemonte, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia-Giulia. Complice il grande successo della serie americana White Lotus, la Sicilia si piazza come meta turistica più gettonata del 2024.

Fra le tante meta turistiche particolarmente amate dagli appassionati di camping non poteva mancare la Puglia! Coloro che desiderano trascorrere le vacanze in campeggio, troveranno in questo magico territorio una vastissima scelta; come i camping Puglia sul mare e i campeggi economici per famiglie.

Particolarmente popolare tra i turisti stranieri, è anche il Lago di Garda. Sono numerosissimi i turisti provenienti dalla Germania, dal Belgio e dall’Olanda, che ogni anno raggiungono i campeggi del Lago di Garda. Qui, infatti, il relax, la cultura locale, la gastronomia locale e il divertimento si uniscono alla suggestiva bellezza della natura. Diversi i camping dalla posizione strategica, che offrono accesso diretto alla spiaggia e alla passeggiata pedonale che porta a Garda.

Turismo ultimi trend: il glamping o campeggio d’élite

Il glamping è la nuova frontiera del campeggio improntato sul benessere e sul lusso. La parola glamping deriva dall’unione di “glamour” e “camping”. Si tratta di una forma di campeggio di lusso capace di unire il contatto con la natura all’eleganza e al comfort tipici dei servizi di alto livello.

Il cosiddetto “campeggio di lusso” è l’opzione turistica che negli ultimi anni sta guadagnando una grande popolarità. La caratteristica principale che distingue il glamping dal campeggio tradizionale è soprattutto la cura e l’attenzione per posizione e alloggi, entrambi pensati per offrire un livello di comfort superiore alla media.

Per alloggi si intendono, per esempio, tende lussuose o raffinati bungalow arredati con gusto, spesso dotati di servizi e accessori, come bagni privati, letti confortevoli e persino aree lounge e piscine. Questa tendenza è sempre più amata da chi desidera vivere il turismo all’aria aperta senza rinunciare alla comodità.

Camping e vacanze low cost: perché non conoscono crisi

Insomma, il campeggio si dimostra un’alternativa sostenibile, inclusiva e accessibile, anche a livello di spesa. Ma le famiglie italiane prediligono le vacanze all’aria aperta non solo perché economiche, ma anche perché facilitano la socializzazione e offrono ambienti sicuri per i bambini e i ragazzi più giovani, che possono muoversi in autonomia.

Il contatto con la natura che caratterizza il camping non significa necessariamente carenza di comfort! Oggi, infatti, attraverso attività come il glamping, è possibile sperimentare tutto lo splendore delle mete turistiche in open air, senza rinunciare alla comodità. Infine, a rendere sempre più popolari le vacanze in campeggio è anche la possibilità di praticare attività sportive all’aria aperta di diverse tipologie.