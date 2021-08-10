Precipitazioni: assenti o non rilevanti;

Temperature: valori massimi molto elevati;

Venti: nessun fenomeno significativo.

Questo è il bollettino della criticità diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia. Nella notte superati i trenta gradi nel tarantino e attorno a quella quota si trovavano diverse altre zone della Puglia. Fra le città italiane campione per le ondate di calore Bari ha oggi il bollino rosso, come domani. È l’anticiclone africano, ribattezzato Lucifero, che in questa settimana verso ferragosto fa registrare il progressivo aumento delle temperature con punte stimate di 47 gradi in alcune zone del sud e delle due regioni isole.

