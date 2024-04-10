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Ruvo di Puglia: rubato furgone alla comunità Don Tonino Bello Ieri notte

10 Aprile 2024
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Scritto dai responsabili della comunità:

Questa notte, il nostro furgone agricolo IVECO bianco, targa BP184CM, è stato rubato nell’ennesimo furto ai danni della Comunità. È uno strumento cruciale per le nostre attività e di appoggio a tutti i percorsi di reinserimento lavorativo che svolgiamo.

Se avete informazioni, vi preghiamo di contattarci o di avvisare le autorità. Qualsiasi dettaglio può aiutarci a ritrovare il furgone.

Grazie per il vostro supporto e solidarietà.

Ringraziamo RuvoLive.it per la diffusione tramite la loro piattaforma https://ruvolive.it/2024/04/09/sottratto-furgone-agricolo-alla-comunita-casa-don-tohttps://ruvolive.it/2024/04/09/sottratto-furgone-agricolo-alla-comunita-casa-don-tonino-bello/


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