rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

“Giornalista di Puglia”, domenica premiazione Ordine professionale

10 Aprile 2024
Premio Campione Foyer

Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia:

Domenica 14 aprile, alle 10, al Teatro Piccinni di Bari si terrà la cerimonia di consegna del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” ai giornalisti e alle giornaliste pugliesi che si sono distinti/e nel corso del 2023 per il loro lavoro in diversi settori dell’informazione. All’evento interverrà Carlo Bartoli presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Il premio, dedicato a Michele Campione, decano del giornalismo pugliese, testimone di anni cruciali per la Puglia e della rinascita del giornalismo all’indomani del fascismo, compie 20 anni e in occasione di questo anniversario, assegnerà un riconoscimento alla carriera ai giornalisti e alle giornaliste con più di 50 anni di iscrizione all’Ordine della Puglia.

Il premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” è bandito dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia, in collaborazione con Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli studi di Bari, Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Bari-Bitonto d’intesa con la famiglia Campione.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

david di donatello 2026

David di Donatello a “Buen camino” di Checco Zalone Settantunesima edizione

Screenshot 20220828 213417

Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione