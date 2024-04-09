Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia:

Domenica 14 aprile, alle 10, al Teatro Piccinni di Bari si terrà la cerimonia di consegna del premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” ai giornalisti e alle giornaliste pugliesi che si sono distinti/e nel corso del 2023 per il loro lavoro in diversi settori dell’informazione. All’evento interverrà Carlo Bartoli presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Il premio, dedicato a Michele Campione, decano del giornalismo pugliese, testimone di anni cruciali per la Puglia e della rinascita del giornalismo all’indomani del fascismo, compie 20 anni e in occasione di questo anniversario, assegnerà un riconoscimento alla carriera ai giornalisti e alle giornaliste con più di 50 anni di iscrizione all’Ordine della Puglia.

Il premio “Giornalista di Puglia – Michele Campione” è bandito dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia, in collaborazione con Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli studi di Bari, Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Bari-Bitonto d’intesa con la famiglia Campione.