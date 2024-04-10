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Bari: arrestati Alfonso ed Enzo Pisicchio Sono ai domiciliari. Altre misure cautelari a vario titolo

10 Aprile 2024
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Cosimo Napoletano in carcere. Francesco Catanese, Alfonso Pisicchio, Enzo Pisicchio e Giovanni Riefolo agli arresti domiciliari. Interdizione dall’attività professionale per dodici mesi a carico di Francesco Iannuzzi e Grazia Palmitessa

Reati contestati a vario titolo: corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio,
corruzione per l’esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti. Nel pomeriggio Alfonso Pisicchio, già assessore della Regione Puglia, aveva lasciato l’Arti, l’agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione.


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