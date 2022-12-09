Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si è conclusa sabato 3 Dicembre la 10^ edizione di Premio Lucio Dalla

con un successo straordinario in ogni senso. I numeri parlano chiaro ma

soprattutto l’entusiasmo collettivo tra i 42 artisti semifinalisti, gli ospiti

eccezionali, i pregiati set di giuria, addetti ai lavori e pubblico presente in tutte

e tre le serate musicali di semifinali della “Classica 3 Giorni” romana appena

trascorsa coi patrocini dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e

dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani). Eccezionali sono state le

partecipazioni di Pierdavide Carone e Aleandro Baldi insieme agli altri ospiti

come il M° Santi Scarcella, Dominika Zamara, Luca Wefes, Simona Galli e

Giulia Vestri.

Vince la 10^ edizione la giovanissima Arianna Fracasso di Lastra Signe (FI) col

brano “Un anno fa” sbaragliando su tutti gli altri 41 artisti in gara. Il Premio

della Critica è andato al tenore francese Christopher Roche col brano “Nessuno

mai”. A Berardino De Bari (Svizzera francese) è andato il Premio Cantautore

con l’intensissimo “Il pianista di Gaza”. Il Premio delle Radio e Tv è stato

conquistato dalla giovanissima Eleonora Carlomagno, in arte Koa, della

Basilicata con “Parole” come brano più radiofonico della kermesse musicale

mentre si classificano al 2° posto la milanese Terry Vanacore col brano

“Ruvida” e al 3° posto la trapanese Dada Prestigiacomo con “Caro”.

Per la seconda edizione consecutiva quindi Premio Lucio Dalla si tinge di rosa

con grande soddisfazione del Patron Maurizio Meli.

Ma andiamo alla cronaca di tutta la tre giorni romana. Giovedì 1° Dicembre l’Ih

Hotels Roma Z3, Quartier Generale di Premio Lucio Dalla, accoglie in mattinata

tutti i 42 artisti in gara provenienti da ogni angolo d’Italia, e chi dalla Francia,

dalla Svizzera e dalla Spagna e tutto il parter della Commissione interna e della

Stampa, Radio e Tv. Patron Meli, con la coordinatrice artistica Ylenia Scuderi,

mette insieme tutti i pezzi del puzzle e da il via alle prove pomeridiane. Ad

ascoltare gli artisti, oltre al Patron Meli, ci sono il presidente di giuria Michele

Schembri (produttore discografico nazionale e rappresentante AFI), Alfonso

Stagno (produttore Tv), Daniele Mariotto (giornalista freelance di cultura,

musica e spettacolo), Julia Maggio (artista e organizzatrice di eventi di

spettacolo), Andrea Branca (produttore discografico), Maria Elisa Barone

dell’americana Radio Freestation con sede a Torino per l’Italia, Rosanna

Astengo direttrice artistica di Radio Audiolive FM di Napoli, Roberto

Castellucci di Radio Studio 1 Abruzzo e Luca Corradini di Radio Montestella e

Montestella TV di Milano che ha realizzato anche le dirette radiofoniche delle

semifinali. Presenti in sala anche il giovane cantautore italo-tedesco Luca

Wefes fresco fresco da The Voice of Germany e il mitico Aleandro Baldi.

Passano in rassegna dunque tutte le canzoni in gara e si conclude la prima

giornata di lavori con la 1^ semifinale composta da Simone Bortoluzzi (Ancona),

Liliana La Francesca (Battipaglia), Leonardo Breschi (Pistoia), Damiano Russo

(Spagna), Matteo Troilo (Genova), Lidia Di Paola (Avellino), Marco Labbate

(Cremona), Claudio Settembrino (Potenza), Andrea Sandroni (Cattolica), Marta

Alquati (Roma), Michele Cordani (Piacenza), Liliana Romanovych (Caserta), Luca

Ambrosini (Brescia), Daniele Nicolò (Roma), Omar Essebei (Chieti), Michele

D’Acierno (Napoli), Emiliano Curioni (Lodi), Francesco Di Paola (Messina), Cioko

(Monza), Sara Anzalone (Battipaglia) e Azzurra Baldassini (La Spezia).

Si prosegue con la seconda giornata di lavori che si conclude con la 2^

semifinale in cui si sono esibiti Chiara Malibrani (Ancona), Salvatore Danise

(Napoli), Benedetta Castelli in arte Aelita Darko (Lecco), Fabio Fravolini (Roma),

Terry Vanacore (Milano), Franco Midiri (Pescara), Dada Prestigiacomo

(Trapani), Davide Orsini (La Spezia), Roberto Agostini (Venezia), Christopher

Roche (Francia), Vincenzo Merola in arte Alorem (Battipaglia), Arianna Fracasso

(Lastra Signe), Antonella Corna (San Severo), Gianluca Fedele in arte Fedele

(Roma), Lucia Ciccone (Chieti), Marco Trivelloni (Roma), Roberto Arnone

(Napoli), Sabrina Brodosi (Lariano), Berardino De Bari (Svizzera), Simona Aprile

(Foggia) e Eleonora Carlomagno in arte Koa (Lauria).

Terminata la 2^ semifinale, le due Commissioni (interna e radioe e tv) si

riuniscono in conclave per determinare la griglia dei 15 finalisti che andranno in

scena il giorno successivo presso il Teatro Tv di Gold Tv in Roma.

Il Patron Maurizio Meli, con la co-conduzione della bravissima Paola Delli Colli,

apre la Finalissima del Decennale di Premio Lucio Dalla passando quindi in

rassegna tutti i 15 finalisti (in ordine di apparizione: Lidia Di Paola, Fedele,

Sabrina Brodosi, Berardino De Bari, Dada Prestigiacommo, Cioko, Christopher

Roche, Chiara Malibrani, Sara Anzalone, Alorem, Terry Vanacore, Lucia Ciccone,

Arianna Fracasso, Azzurra Baldassini e Koa). Passano in rassegna, tra i terzetti

concorrenti, gli ospiti di tutto rispetto e di alto rango musicale. Il M° Santi

Scarcella (anche giurato), jazzista, cantautore e produttore musicale di artisti

nazionali tra cui “Ultimo” che si è esibito in versione piano e voce col suo brano

“La rizza” e la soprano internazionale Dominika Zamara, ormai di casa a

Premio Lucio Dalla, accompagnata dal chitarrista classico spagnolo Hernan

Navarro col brano “Non ti scordar di me”. E’ la volta del giovanissimo italotedesco Luca Wefes invitato dal Patron Meli per aver presentato “Caruso” a

The Voice of Germany lo scorso Ottobre riscuotendo un notevole successo

televisivo in tutta la Germania e sui social in tutto il mondo. Entra in scena la

cantautrice toscana Giulia Vestri, vincitrice del Premio della Critica alla 9^

edizione col brano “Il Mago paziente” e, a seguire e sempre della Toscana,

Simona Galli che ha riproposto il brano “Sulle punte” con cui ha vinto la 9^

edizione di Premio Lucio Dalla tingendo finalmente di rosa lo stesso Premio

dopo ben 8 edizioni tutte al maschile.

Entra in scena Pierdavide Carone accompagnato da una straordinaria standing

ovation da parte di tutto il Teatro Tv e propone in live, voce e chitarra, il brano

“Nanì” col quale partecipò a Sanremo con Lucio Dalla dieci anni fa a due

settimane prima che il cantautore bolognese ci lasciasse. Pierdavide Carone ha

poi deliziato tutto il teatro con una magistrale interpretazione di “Piazza

Grande” in ricordo proprio del grande Maestro e Poeta scomparso.

Patron Meli chiama a raccolta un gruppo di artisti, tra finalisti e non, capitanati

da Ylenia Scuderi, piano e voce, e Luca Wefes per l’improvvisazione di “Feliz

Navidad” per gli auguri di Natale a tutto il pubblico e l’intero gruppo di tutta la

tre giorni musicale.

Con l’aiuto di Michele Schembri, entra in scena il mitico Aleandro Baldi

veramente emozionato per tutta l’atmosfera creatasi per l’occasione. Anche

per lui una straordinaria standing ovation da parte di tutto il teatro. Aleandro

Baldi ha riproposto la sua storica “Passerà”, cavallo di battaglia di uno dei suo

ben 3 Festival di Sanremo negli anni ’90. Doverosa nota è che Aleandro Baldi è

stato poi fino a notte fonda con tanti artisti del Premio, Patron compreso, a

suonare e cantare in albergo al rientro dal teatro tv per festeggiare questo

importante incontro musicale a completamento naturale di una tre giorni

all’insegna della condivisione artistica e socialità.

Terminata la Kermesse dei finalisti, i tre set di giuria si riuniscono in conclave

per le nomination al podio. Agli altri giurati si aggiungono anche il giovane

scrittore Homar Iafisco, premiato al Premio per il suo libro “Contro Asmodeo”

e il notissimo Mago Heldin di Rai 1 (anche talent scout musicale) che poco

prima si era esibito con un simpaticissimo numero di magia coinvolgendo i due

conduttori della serata. Paola Delli Colli e Maurizio Meli invitano in scena Dada

Prestigiacomo per il 3° posto, Terry Vanacore per il 2°, Koa per il Premio Radio

e Tv, Berardino De Bari per il Premio Cantautore, Christopher Roche per il

Premio della Critica e Arianna Fracasso che ritinge Premio Lucio Dalla di rosa

per il secondo anno consecutivo conquistando il 1° posto assoluto.

Patron Meli chiude il Decennale con la ormai tradizionale sigla di chiusura

“L’anno che verrà” con tutti i 42 artisti in gara insieme agli ospiti e con accanto

Aleandro Baldi e Pierdavide Carone in scena visibilmente emozionati per un

ringraziamento e omaggio commovente al Maestro Lucio Dalla.

Tripudio del pubblico e di tutti i presenti in teatro. L’intera “Classica 3 Giorni” è

stata immortalata con oltre 7000 foto dall’instancabile fotografo Delfino Enrico

Fontana.

Insomma, una edizione decennale davvero intensa e da numeri importanti che

crescono di edizione in edizione. Cala dunque il sipario su questa straordinario

Decennale di Premio Lucio Dalla mentre Patron Meli già pensa all’11^ con un

calorosissimo arrivederci al 2023.