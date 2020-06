L’ufficio liturgico dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino ha comunicato che da oggi sono possibili matrimoni in chiesa e battesimi. Sarà necessario osservare il distanziamento sociale come l’uso delle mascherine (anche per gli sposi). Ci sono altre precise prescrizioni. Ad esempio: per i matrimoni, un musicista e un cantore (a distanza). Niente cerimonie all’aperto, non di domenica né durante e i giorni di particolari festività religiose. Battesimi ammessi anche nei giorni feriali e con il minor numero possibile di fedeli. Non ci sarà l’immersione in acqua del battezzando ma l’infusione. La decisione dell’arcivescovo Vincenzo Pelvi è successiva ad una riunione con il vicario generale: è stata valutata la ripresa dei sacramenti, appunto pur nel rispetto delle prescrizioni.

Per le cerimonie di prima comunione e cresima occorrerà attendere la primavera 2021.

Arcidiocesi che oltre a Foggia e Bovino riguarda Accadia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone di Puglia, Panni, San Marco in Lamis e Sant’Agata di Puglia.

Notizia diffusa da Foggia today.