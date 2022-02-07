«Si conferma l’identificazione di un caso a Bari, ma ci sono altri casi probabili che testimoniano come Omicron 2 stia già circolando nel territorio regionale». A darne notizia è il Laboratorio Covid del Policlinico della città metropolitana guidato dalla professoressa Maria Chironna. «Entro mercoledì si conclude la flash survey che ci dirà con più precisione con quale frequenza stia circolando- osserva la docente di UniBa-. Quello che possiamo dire al momento su questa sottovariante di Omicron, è che si caratterizza per una ulteriore maggiore trasmissibilità rispetto alla Omicron BA.1, soprattutto a partire dai soggetti non vaccinati».

Il coronavirus non sta scomparendo come per magia e nelle scuole baresi la situazione resta invariata rispetto alla scorsa settimana. «Sono infatti 1.103 i casi di nuove positività seguiti e presi in carico dall’Eic, centrale operativa della sorveglianza sanitaria- fa sapere l’Asl-: nella settimana fra il 31 gennaio e il 6 febbraio sono stati tracciati 1.103 casi in ambito scolastico, sostanzialmente in linea con i 1.110 positivi della settimana precedente, fra il 24 e il 30 gennaio». Il dato «complessivo resta simile a quello della settimana scorsa – commenta Severina Cavalli, referente team Covid scuole Eic – solo nelle scuole secondarie di primo grado si è registrato un aumento, ma nello stesso tempo assistiamo anche ad una diminuzione di infezioni nell’infanzia. In generale – osserva Cavalli – l’andamento è in linea con la situazione epidemiologica della popolazione». Tra gli studenti si registrano 1.026 positività, mentre tra personale scolastico i casi sono 77. 263, invece, le classi attualmente in quarantena.