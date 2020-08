Il dipartimento della protezione civile ha diffuso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani venerdì 7 agosto. Si fa riferimento a “persistenza di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati,

specie su Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte protezione civile della Puglia.

La situazione è però conppica nel foggiano. Codice rosso per alcune località, arancione per altro, stando al bollettino di aggiornamento (ore 5,41) relativo a rischio idrogeologico per temporali, come descritto nell’immagine di home page.