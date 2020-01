Periodo importante per Davidd Cavalera, pizza chef salentino di Gallipoli. “Ho partecipato a vari campionati tra cui quello italiano, il mondiale di Parma, il Foodexp Puglia a Lecce, scelto tra i pizza chef pugliesi e al campionato europeo a Milano, arrivand o nei primi 43 in Europa e nei primi 20 sul sito pizza e pasta.” E ora: “da gennaio sarò istruttore alll’international pizza academy di Molfetta con il maestro ambasciatore del gusto della Puglia, Vincenzo Florio. Già da tempo, con duro lavoro in pizzeria e sui social, si è creato un vero e proprio marchio con la digitura #davidecavaler a, il mio brand. Questa sarà la mia insegna del locale, quando realizzerò questo sogno, sto studiando molto per questo, per il marchio Davidecavalera.”