Di seguito un comunicato diffuso da Sudest donne:

Sarà inaugurato giovedì 11 aprile, a Taranto, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università di Bari Aldo Moro, la terza edizione del corso per le competenze trasversali “Strategie di prevenzione e contrasto della violenza familiare e di genere attraverso le reti territoriali: profili giuridici, psicologici e sociali”, diretto dal Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale.

Dopo il notevole successo raccolto nella prime due edizioni, con la partecipazione di circa 250 discenti, la Regione Puglia continua a investire nella formazione universitaria, sostenendo e finanziando questo progetto che vede la collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari e i centri antiviolenza della provincia di Taranto gestiti dalle Associazioni Sud Est Donne e Alzàia Onlus ETS.

La terza edizione, che conferma il suo obiettivo di creare competenze trasversali per combattere la violenza familiare e di genere, presenta importanti novità: dalla possibilità di seguire da remoto per le e i residenti dei comuni fuori la provincia di Taranto, ai momenti di approfondimento delle tematiche trattate, attraverso laboratori e presentazioni di libri.

Il corso consta di tredici seminari – per un totale di 50 ore di formazione – che si svolgeranno dall’11 aprile all’11 luglio 2024, coinvolgendo 23 docenti provenienti da tutta Italia, tra cui il Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che condurrà la Lectio Magistralis finale su “Le condizioni per un intervento giudiziario intelligente”. Il target a cui si rivolge è composto dal corpo studentesco dell’Università di Bari, ma anche da operatrici e operatori della rete antiviolenza locale (docenti, educatori, assistenti sociali, psicologhe/i, personale medico e sanitario, personale delle forze dell’ordine, avvocate/i) e da tutti coloro interessati ad approfondire la tematica della violenza domestica e di genere.

Le e i discenti potranno fruire di una proposta formativa unica e innovativa, che unisce percorsi di ricerca a percorsi professionali, in cui gli strumenti teorici per l’introduzione e l’aggiornamento sulle tendenze e i dibattiti più recenti sul fenomeno della violenza di genere, sono arricchiti da un approccio pratico e professionalizzante dei centri antiviolenza. Il corso, infatti, dedica una cura analoga al rapporto tra i saperi che nascono dalla ricerca e i saperi che sono prodotti nella società e nelle professioni. Attraverso singole lezioni per chi frequenta si apre la possibilità di incontrare diverse figure professionali e soggetti impegnati nella trasformazione della vita associata. L’esito di questo percorso formativo mira a dare strumenti e a creare le condizioni per una partecipazione incisiva e consapevole al mondo del lavoro e alla vita associata.

Per partecipare al corso, in presenza per le e i residenti dei comuni della provincia di Taranto (Dipartimento Jonico UniBA in Via Duomo, 259 a Taranto) e da remoto per le e i residenti delle altre province, è necessario iscriversi entro il 30 aprile 2024 sul portale UNIBA Aldo Moro – Competenze trasversali seguendo le note operative di cui al seguente link:

https://www.uniba.it/it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-iscrizione-competenze-trasversali-studenti-tirocinanti-esterni

Il corso, realizzato in collaborazione con il CUG Uniba, è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto, il CROAS Puglia e ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Scuola Forense di Taranto.

Per informazioni:

Direttore del Corso: Prof. Nicola Triggiani – E-mail: nicola.triggiani@uniba.it

Segreteria didattica UniBa: Dott.a Tiziana Ciacciulli – E-mail: tiziana.ciacciulli@uniba.it

Segreteria didattica Sud Est Donne: Dott.a Angela Lacitignola – E-mail: a.lacitignola@sudestdonne.com

Segreteria organizzativa Sud Est Donne: E-mail: unisedformazione@gmail.com