Di Francesco Santoro:

Incremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia. L’Rt passa da 0,36 a 0,67, ma resta sotto l’1, quota che nel Belpaese è superata da Veneto (1,63 media settimanale; 1,12 media bisettimanale), Lazio (1,04), Emilia-Romagna (1,28). L’indice di trasmissibilità, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate in Italia, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona contagiata dal nuovo virus.

Se la situazione in Puglia appare sotto controllo, a lanciare l’allarme in Veneto è il governatore, Luca Zaia, che in conferenza stampa ha annunciato l’introduzione di restrizioni a partire da lunedì: «Non so a chi fare i complimenti sinceramente: siamo passati da rischio basso a elevato -ha commentato-. Io, però, parlerei di rischio elevatissimo, perché se continuano a non usare la mascherina in caso di assembramenti e continuano a pensare che i complottisti abbiano ragione e che il virus sia un’invenzione, è inevitabile che accada. E, ancora peggio, c’è qualcuno che crede che questo sia il virus solo di determinate categorie sociali e di alcune fasce d’età e che, esaurito il numero degli ospiti, sparirà. Ho ascoltato anche queste teorie vigliacche. Prendiamo atto che abbiamo una categoria di irresponsabili che stanno infarcendo i social di informazioni che faranno morire delle persone».

Abruzzo Rt 0,52

Basilicata 0,05

Bolzano 0,58

Calabria 0,69

Campania 0,82

Emilia-Romagna 1,28

Friuli-Venezia Giulia 0.51

Lazio 1,04

Liguria 0,78

Lombardia 0,89

Marche 0,81

Molise 0,16

Piemonte 0,81

Puglia 0,67

Sardegna 0,26

Sicilia 0,14

Toscana 0,99

Trento 0,26

Umbria 0,08

Valle d’Aosta 0

Veneto 1,12