Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo di azione locale Valle d’Itria:

I sistemi produttivi zootecnici saranno il focus del prossimo incontro del GAL Valle d’Itria che si terrà a Martina Franca presso la Masseria Agriturismo Madonna dell’Arco il 5 aprile prossimo alle ore 18.00.

Il benessere degli animali utilizzati nelle produzioni primarie da un lato, e la crescente attenzione dei consumatori verso questioni legate a sostenibilità, etica e qualità da un altro, sono alcuni dei temi che verranno affrontati negli interventi dei due relatori entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università degli studi di Foggia: Agostino Sevi, direttore del Dipartimento e Marzia Albenzio docente di zootecnia.

“Uno degli obiettivi prioritari del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale è promuovere l’organizzazione della filiera alimentare comprese non solo la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ma anche il benessere animale”- ha dichiarato Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria, “Per questo, nell’ambito del ciclo di incontri che stiamo realizzando già da diversi mesi, non potevamo non porre la giusta attenzione ad un comparto significativo per la Valle d’Itria in termini di addetti e di produzioni locali importanti se pensiamo a carni e formaggi”.

“L’innovazione e la sostenibilità sono ormai le sfide costanti degli operatori in un’ottica sempre più ampia di una filiera che va dalla produzione, alla commercializzazione fino al consumo, e che ha un impatto sull’ambiente sia in termini positivi sia negativi- ha dichiarato l’Assessore alle Attività produttive del Comune di Martina Franca, Roberto Ruggieri– “Ringrazio il GAL Valle d’Itria per aver organizzato questo evento con la presenza di autorevoli esperti, che ritengo possa rappresentare un importante momento di confronto e aggiornamento su tematiche in continua evoluzione”.

L’iniziativa, ricordiamo, è realizzata dal GAL Valle d’Itria a beneficio degli operatori agricoli del territorio nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022 Misura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAL Valle d’Itria -Azione 9 intervento 1 “Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi”.

Appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 18.00 a Martina Franca presso Masseria Madonna dell’Arco.

Ingesso libero, registrazioni sul posto