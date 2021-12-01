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Abuso edilizio, la multa alternativa alla demolizione: quando applicarla Sentenza del Consiglio di Stato

2 Dicembre 2021
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Di Enrico Pellegrini*:

Prima della multa per abuso edilizio va ordinato l’abbattimento dell’immobile abusivo. È la sostanza di una recente sentenza del Consiglio di Stato. Un Comune aveva imposto una sanzione da oltre 160mila euro, il multato aveva proposto ricorso avverso il provvedimento del Tar Lazio che confermava la sanzione comunale e che appunto è stato ribadito dal Consiglio di Stato. Nella loro sentenza i giudici amministrativi evidenziano che l’ente deve disporre l’abbattimento e che successivamente, in presenza di documentata pericolosità a carico della parte non abusiva dell’immobile, l’abbattimento può essere tramutato in sanzione economica. L’entità della sanzione viene determinata sulla base di vari parametri, come ad esempio l’altezza del manufatto abusivo.

*avvocato

 


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