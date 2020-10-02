Di Francesco Santoro:

Leggero decremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.02 (sette giorni fa era 1.06) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 in altre 11 regioni.

Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità confermano «un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva. Sono stati riportati complessivamente 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede l’individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la nona settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 2.868 focolai attivi di cui 832 nuovi). Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (101/107)».

Ministero e Iss segnalano, inoltre, la presenza di focolai, «in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico, anche se attualmente non è sempre confermata». E si riservano di valutare «meglio di valutare l’impatto dei contagi» nelle scuole. La situazione nel Paese è in progressivo peggioramento: «Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico- si legge nel report settimanale redatto dall’autorità sanitaria-. La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell’ambito domiciliare». Infine arriva l’appello a scaricare l’app Immuni e viene ribadita «la necessità di rispettare» la quarantena.