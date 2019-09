Ancora acqua sul tarantino. Dopo Grottaglie, Pulsano e (ieri) Martina Franca, oggi nuvole e scrosci su Montemesola in particolare: quasi 41 millimetri il livello odierno della pioggia, fino al primo pomeriggio, stando ai rilievi della protezione civile della Puglia. Per l’intera regione allerta, con codice arancione per i quattro settori riguardanti il foggiano e codice giallo per il resto del territorio regionale.