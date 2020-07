Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia:

L’ambasciatore della Serbia ha fatto visita alla sede di Confagricoltura Puglia, a Bari. Goran Aleksić, ambasciatore in Italia dal 2007, e il console onorario della Repubblica di Serbia Gabriella Gentile sono stati accolti dal presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro. “È un onore aver accolto l’ambasciatore e il console onorario nella sede di Confagricoltura Puglia”, ha detto Lazzàro al termine dell’incontro. “La Serbia è una nazione a forte vocazione agricola grazie al clima favorevole, ai buoni terreni e al facile accesso all’acqua. Con l’ambasciatore abbiamo discusso di internazionalizzazione delle aziende e affrontato il tema degli scambi internazionali. Inoltre, abbiamo condiviso le reciproche preoccupazioni per l’economia dopo il lockdown ma, nello stesso tempo, abbiamo condiviso che in Puglia, come in Serbia ci sia una forte voglia di guardare con fiducia al futuro economico”.