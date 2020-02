Il Lecce ha vinto la sua prima partita interna in campionato. Lo ha fatto grazie alle reti di Deiola e Barak nel primo tempo, con uno splendido gol di Falco e con il rigore di Lapadula nella ripresa, superando così nettamente il Torino (migliore fra i granata il portiere Sirigu). Granata con quindici gol al passivo e due segnati nelle ultime tre partite, coppa compresa. Per la formazione pugliese di Liverani, dopo la ventiduesima giornata della serie A di calcio, il successo è un respiro fondamentale perché con questa vittoria si porta a quota 19, stacca le ultime due della classe Brescia e Spal (15) e ha un vantaggio di tre punti anche nei confronti del Genoa.

SERIE C girone C ventiquattresima giornata

Bari-Virtus Francavilla Fontana 2-0

Bisceglie-Avellino 1-1

Catania-Monopoli 0-2

Classifica: Reggina in testa con 56 punti, Bari secondo con 50. Seguono Ternana (48) e Monopoli (47). Virtus Francavilla Fontana (30) in undicesima posizione, Bisceglie (18) in zona playout.

SERIE D girone H ventiduesima giornata

Bitonto-Nocerina 4-0

Fidelis Andria-Francavilla in Sinni 1-0

Foggia-Audace Cerignola 2-1

Gelbison-Città di Fasano 1-1

Gladiator-Agropoli 1-1

Grumentum-Brindisi 1#1

Nardò-Casarano 1-1

Sorrento-Taranto 0-2

Team Altamura-Gravina in Puglia 1-1

CLASSIFICA

50 Bitonto

45 Foggia

43 Sorrento

40 Audace Cerignola

38 Taranto

35 Casarano

32 Città di Fasano

28 Brindisi, Gravina in Puglia

27 Team Altamura

25 Gelbison, Gladiator, Nardò

23 Grumentum

22 Fidelis Andria, Nocerina

18 Francavilla in Sinni

14 Agropoli