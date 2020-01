Quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni per trauma cranico. Trasportato all’ospedale in.codice rosso. Molta paura nella notte di capodanno a Bari. Durante la festa di capodanno, con circa cento partecipanti, un considerevole pezzo di controsoffitto dell’hotel Excelsior è crollato. Una decina in totale i contusi. Intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Accaduto intorno all’una e mezza.

In Puglia sono stati 61 gli interventi dei vigili del fuoco riferibili ai festeggiamenti (i botti, essenzialmente) della notte di capodanno sul totale di 686 in Italia. Regione con il maggior numero di interventi, l’Emilia Romagna (107); quindi Lazio, Lombardia e a pari (de)merito Campania e Puglia. Unica regione in cui non si è fatto ricorso ai pompieri, il Molise. L’episodio più grave ad Ascoli Piceno dove un ragazzo è morto per spegnere un rogo. Ad Aversa una diciannovenne è stata ferita da un proiettile vagante.