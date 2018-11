Lecce-Cremonese, Spezia-Foggia, Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi, Top Volley Latina-Bcc Castellana Grotte e il calcio di serie D

Serie C girone C: Bisceglie-Potenza 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Monopoli 3-3. Promozione: oggi a Martina Franca "Un arcobaleno per Fabiano". Lutto per l'arbitro 24enne morto nello scontro a Bari, giornata contro violenza sulle donne e femminicidi

Il sabato sera calcistico ha portato alla Puglia due pareggi: Bisceglie-Potenza 1-1 e il divertente derby Virtus Francavilla Fontana-Monopoli 3-3.

Oggi per la serie B si giocano Spezia-Foggia alle 15 e Lecce-Cremonese alle 21. Per il calcio, il nutrito programma di serie D è nell’elenco di partite in coda all’articolo. In Promozione, oggi a Martina Franca viene ricordato Fabiano Colucci calciatore 19enne morto una settimana fa. “Un arcobaleno per Fabiano” a margine dell’odierna partita. Oggi raccoglimento negli stadi della Puglia e arbitri col lutto al braccio per ricordare Antonello Giordano, l’arbitro 24enne barese morto martedì scorso in uno scontro stradale. A proposito di arbitri, cosa ben più frivola: Gela-Bari sarà diretta da Delrio, figlio dell’ex ministro.

Basket maschile serie A, ottava giornata: trasferta a Varese per l’ottima Happy Casa Brindisi che occupa il terzo posto in classifica con 10 punti, due in più dei lombardi.

Volley maschile serie A: Bcc Castellana Grotte in trasferta, avversaria la Topvolley Latina.

Di seguito un comunicato diffuso dalla lega nazionale dilettanti di calcio:

Tutto il mondo si mobilita contro la violenza sulle donne in occasione della Giornata dedicata dall’ONU a questo grave fenomeno. Anche la Serie D darà il suo contributo per sensibilizzare il pubblico nelle gare del Campionato d’Italia. La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso i suoi Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, ha deciso di aderire alla campagna contraddistinta dall’hashtag #nonènormalechesianormale, ed alla quale si sono uniti tantissimi personaggi delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo ed anche dello sport. Tutti i calciatori ed i partecipanti ai match della giornata di campionato programmata per il weekend, scenderanno in campo con un segno rosso dipinto sul viso. Prima del calcio d’inizio, in tutti gli impianti, verrà letto questo messaggio: “In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ognuno di noi ha il dovere morale di dare impulso, avviare o continuare a tenere accesa quella luce che illumini la nostra coscienza, la nostra cultura, in difesa delle donne. Per questo è ancora più prezioso il lavoro infaticabile, di chi non solo il 25 novembre, non solo nelle occasioni ufficiali, educa animi e menti alla cultura della non violenza e del rispetto. Così la LND, il Dipartimento Calcio Femminile e la Serie D ogni giorno scendono in campo con questo intento, abbattere muri, praticare con grande passione e professionalità un nobile sport, davvero il più bello del mondo. Le Società, le atlete e gli atleti, gli addetti ai lavori tutti e il mondo dello sport oggi si fanno ambasciatori della cultura del rispetto e dell’uguaglianza. La partita più importante oggi si gioca su un campo grande quanto il mondo: accettare la vita e contrastare la violenza sulle donne”.

SERIE D dodicesima giornata ore 14,30

girone H

Città di Fasano-Savoia

Fidelis Andria-Città di Gragnano ore 16

Francavilla in Sinni-Az Picerno

Gelbison-Pomigliano

Granata-Sorrento a Mugnano

Gravina in Puglia-Bitonto ore 16,30

Nardò-Taranto

Sarnese-Nola

Team Altamura-Audace Cerignola

girone I

Castrovillari-Marsala

Città di Gela-Bari

Città di Messina-Cittanovese

Igea Virtus- Città di Acireale ore 15

Locri-Turris

Nocerina-Rotonda

Palmese-Messina ore 15

Portici-Sancataldese

Troina-Roccella