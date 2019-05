Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 87-92

Partita equilibrata per tre quarti, chiusi sul 65-67. Poi Sassari ha tentato l’allungo e a metà dell’ultimo quarto la situazione era di 73-79, al palaPentassuglia. Poi, a tre minuti dalla fine, due canestri consecutivi da tre punti per Banks ed Happy Casa Brindisi in vantaggio. Tre minuti di interminabile altalena, quelli finali. Chiusa a favore dei sardi che vanno in semifinale.

Finisce la stagione, comunque storica, dell’Happy Casa Brindisi: playoff scudetto, finalista di coppa Italia.

(foto home page: fonte legabasket.it)